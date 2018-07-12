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© Ariel

12 июля 2018 18:16

Новинки 44

От старого Ariel Atom остались только педали и крышка бака

Компания Ariel анонсировала новое поколение своего спорткара Atom, уже ставшего в какой-то степени культовым. Этот Atom – в полном смысле новый: у предыдущего поколения позаимствованы лишь две педали и крышка для горловины топливного бака.

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Опознать Ariel Atom четвертого поколения по одной лишь внешности будет затруднительно: основные принципы дизайна экстерьера были сохранены. Однако, у спорткара теперь совершенно новая пространственная рама, ставшая более жесткой, и переработанные кузовные панели из карбона, которые обеспечивают улучшенные аэродинамику и подачу воздуха к воздухозаборникам. К слову, новое шасси позволило установить более объемный топливный бак, и теперь спорткар на одной заправке способен проехать до 480 км.

В новом поколении Ariel Atom оснащается двухлитровым турбомотором от Honda Civic Type R, который развивает 320 л.с. и 420 Нм (при этом двигатель получил иные "мозги" собственной разработки Ariel), шестиступенчатой механической КПП и дифференциалом повышенного трения. До 96 км/ч новинка способна ускориться всего за 2,8 с, 100 миль в час новый "Атом" набирает за 6,8 с, а его максимальная скорость – 261 км/ч.

Кроме того, спорткару пересмотрели подвеску, в которой содержатся компоненты Bilstein (опционально их могут заменить на амортизаторы и пружины марки Ohlins). В списке опций – лонч-контроль и система контроля тяги, а также карбоновые колесные диски (16-дюймовые спереди и 17-дюймовые сзади), которые в два раза легче литых.

Премьера новинки запланирована на фестиваль скорости в Гудвуде, который состоится в ближайший уик-энд. По этому случаю Ariel объявила и стартовую цену нового Atom для Великобритании: 39 975 фунтов (около 53 000 долларов), при этом тираж спорткара не превысит ста экземпляров в год. Хотя теперь новинку будут продавать не только в Англии, но и на других рынках.

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