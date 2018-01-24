"Я – больше!": первые сведения о самом маленьком кроссовере VW

На фото передняя и задняя части вседорожника укрыты камуфляжем, а на бортах красуется лозунг I am more. Очевидно, это намек на то, что VW T-Cross больше, чем кажется: при длине в 4 107 мм и высоте в 1 558 мм он наделен багажником объемом от 455 до 1 281 л – официально заявлено, что это претензия на лидерство в классе. При этом задний диван кроссовера можно будет двигать вперед-назад в диапазоне 15 см.

Построен кроссовер на платформе MQB A0, на базе которой уже выпущен ряд серийных моделей, а его внешность, судя по фото, выдержана в стиле старших кроссоверов компании – T-Rock и Tiguan. В список моторов, доступных для новинки, войдут три бензиновых агрегата: 95- и 115-сильная версии литрового турбомотора и двигатель объемом 1,5 л в своей 150-сильной ипостаси. Кроме того, вседорожнику достанется и дизель, при объеме в 1,6 л развивающий 95 л.с.

Агрегатировать моторы предполагается с одной из трех коробок передач в зависимости от версии – пяти- или шестиступенчатой "механикой" и роботизированной КПП. А вот полного привода новинке не достанется ни в одной из комплектаций.

Зато список опций будет весьма длинным. В него уже включены цифровая приборная панель, продвинутая мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и четырьмя USB-портами, беспроводная зарядка для гаджетов, 300-ваттная акустическая система, 18-дюймовые колесные диски и множество водительских ассистентов.

Начало продаж VW T-Cross в Европе запланировано на весну следующего года.