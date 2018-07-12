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© АвтоВести, Влад Бахман

12 июля 2018 16:05

Автопром 436

Выгнанный из Tesla технолог обвиняет компанию в обмане

Мартина Триппа выгоняли из Tesla с большим скандалом: в июне фирма обвинила его в саботаже, промышленном шпионаже и прочих грехах и подала на технолога в суд. Тот не остался в долгу, в свою очередь заявив, что Tesla систематически водит за нос инвесторов и покупателей.

Увольнение Триппа датируется 19-м июня. На прошлой же неделе, как сообщает The Washington Post со ссылкой на адвоката экс-технолога, Мартин Трипп подал заявление в федеральную Комиссию по ценным бумагам. В нем он утверждает, что Tesla искажает свои производственные отчеты, чтобы придать им больший вес в глазах инвесторов, и устанавливает на новые машины бракованные компоненты.

Выпуск Tesla Model 3 увеличили за счет "полевого" конвейера...

По словам Мартина, число сходящих с конвейера еженедельно Tesla Model 3 завышено на 44% - сделано это якобы для того, чтобы сгладить напряжение среди инвесторов, обеспокоенных проблемами с выходом на плановые объемы производства. Кроме того, Мартин заявил, что на конвейере на новые Model 3 во время их сборки устанавливались заведомо бракованные аккумуляторы, а также повторно использовались поврежденные ранее компоненты. Tesla эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют ничего общего с действительностью.

В свою очередь, Мартин Трипп отрицает обвинения со стороны экс-работодателя. Фирма подала на технолога в суд, заявив, что тот нелегально проник в компьютерную производственную систему Tesla, и не только предпринял ряд мер для саботажа производственного процесса, но и слил на сторону внушительное количество засекреченных сведений.

Адвокат Мартина Триппа тоже сделал заявление. По его словам, Tesla сейчас пытается испортить репутацию бывшего сотрудника, чтобы подорвать доверие общественности к его информации и запугать тех рабочих, которые хотели бы предать огласке некие тайны компании.

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