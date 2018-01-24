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© Rezvani
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Роскошный внедорожник Rezvani Tank превратился в броневик

Американцы из Rezvani Motors, известные в первую очередь гиперкаром Beast ("Зверь"), поделились информацией о новой модификации своего внедорожника Tank. Версия под названием Military Edition полностью оправдывает свое название и вполне пригодна для поля боя.

Rezvani Tank стал настоящим танком: официально его теперь именуют "экстремальной тактической машиной". Уже в процессе сборки внедорожник снабжают броней по классу B7 (по одной из классификаций - высший класс защиты от стрелкового оружия) и пуленепробиваемыми стеклами, тепловизором, системой пожаротушения, устройством постановки дымовой завесы, усиленной подвеской и тому подобное. Единственное, чем не вооружен "Танк" - это системой автоматической подкачки шин.

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Кроме того, для Rezvani Tank Military Edition опционально предлагается и более мощный мотор. Если в стандарте "Танк" оснащается 500-сильным 6,4-литровым V8, то для "военной" версии доступен и знаменитый 717-сильный Hellcat от одноименного суперкара Dodge.

Выглядит такой Rezvani Tank поистине брутально, однако, его создатели сделали особый упор на внутреннем комфорте: в салоне внедорожника ничего не говорит о том, что он упакован в бронированную капсулу.

Глава фирмы Феррис Резвани заявил, что экстремальная модификация "Танка" - отличный способ выжить в условиях апокалипсиса. Правда, способ получается весьма дорогим: Tank в исполнении Military Edition стоит как минимум 295 000 долларов, тогда как стандартную версию внедорожника с 285-сильным V6 можно купить за 146 000 долларов. Между тем, у бронированного "Танка" уже появился первый владелец: "пилотный" внедорожник приобрел знаменитый американский r&b-певец Крис Браун.

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