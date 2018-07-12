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© Fiat

12 июля 2018 12:06

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Роналду спровоцировал забастовку на заводе Fiat

Трансфер Криштиану Роналду из клуба "Реал" в "Ювентус" стал одним из самых дорогих в истории: он обошелся в 105 млн евро. Рабочие завода Fiat в итальянском Мелфи посчитали, что это чересчур дорого за одного человека – и объявили забастовку.

Дело в том, что, по некоторым сведениям, часть этой суммы проспонсирует холдинг Exor, в в активы которого, помимо клуба "Ювентус", входит еще и концерн Fiat. Представители итальянского профсоюза были возмущены такими тратами.

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"Неприемлемо, что пока сотрудники Fiat продолжают испытывать серьезные финансовые трудности, компания тратит сотню миллионов на покупку футболиста. Нам говорят, что сейчас трудные времена, что нам надо прибегать к мерам социальной защиты, и пока рабочие и их семьи затягивают пояса, компания решает вкладывать такие средства в одного человека. Это справедливо? Это нормально, что один человек зарабатывает миллионы, а тысячи рабочих семей не могут дотянуть на зарплату даже до середины месяца?", - цитирует заявление профсоюза Unione Sindacale di Base издание Football Italia.

По мнению профсоюзных лидеров, финансисты должны в первую очередь защищать интересы своих сотрудников, а не некоей звезды футбола. Кроме того, забастовщики заявили, что такие средства необходимо вкладывать не в покупку игроков, а в развитие производства и в осваивание новых моделей, что в последующем гарантирует будущее тысяч сотрудников. "Рабочие Fiat обеспечивали будущее компании на протяжении трех поколений, но все, что они получили взамен – это жизнь из милосердия", - говорится в заявлении.

Забастовка на заводе Fiat в Мелфи начнется в 10 утра 15 июля и закончится вечером 17 июля. О реакции руководства концерна на объявленную акцию пока ничего не сообщается.

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