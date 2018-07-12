Роналду спровоцировал забастовку на заводе Fiat

Дело в том, что, по некоторым сведениям, часть этой суммы проспонсирует холдинг Exor, в в активы которого, помимо клуба "Ювентус", входит еще и концерн Fiat. Представители итальянского профсоюза были возмущены такими тратами.

"Неприемлемо, что пока сотрудники Fiat продолжают испытывать серьезные финансовые трудности, компания тратит сотню миллионов на покупку футболиста. Нам говорят, что сейчас трудные времена, что нам надо прибегать к мерам социальной защиты, и пока рабочие и их семьи затягивают пояса, компания решает вкладывать такие средства в одного человека. Это справедливо? Это нормально, что один человек зарабатывает миллионы, а тысячи рабочих семей не могут дотянуть на зарплату даже до середины месяца?", - цитирует заявление профсоюза Unione Sindacale di Base издание Football Italia.

По мнению профсоюзных лидеров, финансисты должны в первую очередь защищать интересы своих сотрудников, а не некоей звезды футбола. Кроме того, забастовщики заявили, что такие средства необходимо вкладывать не в покупку игроков, а в развитие производства и в осваивание новых моделей, что в последующем гарантирует будущее тысяч сотрудников. "Рабочие Fiat обеспечивали будущее компании на протяжении трех поколений, но все, что они получили взамен – это жизнь из милосердия", - говорится в заявлении.

Забастовка на заводе Fiat в Мелфи начнется в 10 утра 15 июля и закончится вечером 17 июля. О реакции руководства концерна на объявленную акцию пока ничего не сообщается.