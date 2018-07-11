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© Bugatti

11 июля 2018 13:18

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Bugatti выпустит гиперкар за 370 млн рублей

Компания Bugatti, похоже, может перестать на некоторое время быть "производителем одной модели": уже 24 августа компания представит новейший суперкар по имени Divo. Новинка будет построена на базе купе Chiron, но должна стать заметно круче (и дороже, конечно!).

Судя по характеру официальных заявлений компании, Bugatti Divo планируется позиционировать не как одну из версий "Широна", а в качестве самостоятельной модели. Назван будуший гиперкар в честь французского гонщика Альберта Диво, который дважды в 20-х годах прошлого века выигрывал знаменитую гонку "Тарга Флорио" как раз на Bugatti.

Болгары построили электрокар мощностью более 5000 л.с.

Никаких технических подробностей создатели гиперкара пока не сообщают. Известно лишь, что Divo будет заметно легче Chiron и получит переработанную аэродинамику, что позволит увеличить прижимную силу. Это несколько ограничит возможности гиперкара в плане максимальной скорости, зато сделает его даже динамичнее "Широна", который тратит на разгон до 100 км/ч менее 2,5 с. При этом Bugatti Chiron, согласно официальным заявлениям, способен разгоняться до 420 км/ч, тогда как прогнозируемая максимальная скорость Divo составит около 385 км/ч.

Известно также, что в списке обновлений для донорского Chiron значится новая коробка передач по образцу гоночных болидов, которая, по всей видимости, и обеспечит улучшенную динамику. Кроме того, купе может получить и модифицированную подвеску: заявлено, что у Divo будет отличная управляемость.

Bugatti обещает выпустить лишь 40 экземпляров нового гиперкара, каждый из которых будет стоить как минимум 5 млн евро без учета налогов. Премьера новинки состоится 24 августа на специальном мероприятии в Калифорнии.

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