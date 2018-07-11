Bugatti выпустит гиперкар за 370 млн рублей

Судя по характеру официальных заявлений компании, Bugatti Divo планируется позиционировать не как одну из версий "Широна", а в качестве самостоятельной модели. Назван будуший гиперкар в честь французского гонщика Альберта Диво, который дважды в 20-х годах прошлого века выигрывал знаменитую гонку "Тарга Флорио" как раз на Bugatti.

Никаких технических подробностей создатели гиперкара пока не сообщают. Известно лишь, что Divo будет заметно легче Chiron и получит переработанную аэродинамику, что позволит увеличить прижимную силу. Это несколько ограничит возможности гиперкара в плане максимальной скорости, зато сделает его даже динамичнее "Широна", который тратит на разгон до 100 км/ч менее 2,5 с. При этом Bugatti Chiron, согласно официальным заявлениям, способен разгоняться до 420 км/ч, тогда как прогнозируемая максимальная скорость Divo составит около 385 км/ч.

Известно также, что в списке обновлений для донорского Chiron значится новая коробка передач по образцу гоночных болидов, которая, по всей видимости, и обеспечит улучшенную динамику. Кроме того, купе может получить и модифицированную подвеску: заявлено, что у Divo будет отличная управляемость.

Bugatti обещает выпустить лишь 40 экземпляров нового гиперкара, каждый из которых будет стоить как минимум 5 млн евро без учета налогов. Премьера новинки состоится 24 августа на специальном мероприятии в Калифорнии.