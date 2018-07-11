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© АвтоВести

11 июля 2018 11:39

Дороги 7640

Регистрация автомобилей по-новому: ГИБДД больше не понадобится

Не исключено, что в ближайшем будущем всех автомобилей ждет грандиозное нововведение – появление возможности регистрировать свежекупленные машины без посещения ГИБДД. Законопроект, в котором прописана эта норма, сейчас проходит этапы принятия.

Идею избавить автомобилистов от обязательного посещения ГИБДД для постановки машины на учет выдвигали еще в 2011 году, но в первом чтении законопроект был принят лишь два года спустя, а сейчас проходит второе чтение. Как сообщает "Коммерсант", которому удалось ознакомиться с поправками к документу, в законе содержится вышеописанная норма, но с некоторыми ограничениями.

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Поставить машину на учет можно будет не в ГИБДД, а у дилера, но при этом автомобиль должен быть, во-первых, новым, а во-вторых, официально купленным. Кроме того, сам дилерский центр должен будет предварительно пройти процедуру сертификации, для чего должен располагать договором с производителем и штатом квалифицированных сотрудников. Если ведомство даст дилеру "добро" на оказание услуги, то заниматься ей будут как раз сотрудники: на их плечи ляжет подготовка документов, отправка их в ГИБДД, получение "регистрационных номеров" и изготовление "регистрационных знаков". Если закон будет принят, то эти два понятия станут независимыми друг от друга.

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Присвоением "регистрационных номеров" автомобилю займется ГИБДД, а изготовлением "регистрационных знаков" автовладелец будет вынужден озаботиться сам (или, в случае с новым автомобилем, прибегнуть к помощи дилера). К организациям, которые будут предоставлять услуги изготовления знаков, ведомства – ГИБДД И ФАС – предъявят целый пакет требований, а официальная стоимость знаков получит некий официально установленный верхний предел.

Кроме того, стоит отметить, что законопроект окончательно отменяет возможность приобретения "красивых" номеров, ликвидирует возможность регистрации автомобиля на несовершеннолетнего, предусматривает возможность нанесения дополнительной идентификационной маркировки на кузов и тому подобное. Рассмотрение проекта во втором чтении назначено на 17 июля.

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