Mercedes-Benz представил электрический автобус eCitaro

Подразделение Daimler Truck and Bus представило новейший электрический автобус для городских пассажирских перевозок Mercedes-Benz eCitaro. И здесь "Даймлеру" нужно отдать честь - футуристичный концепт Future Bus двухлетней давности довели до серийного конвейера с минимальными изменениями. Полностью светодиодная оптика, "панорамная" глянцевая маска передней части и сложная форма бокового остекления перекочевали в eCitaro именно с прототипа.

Mercedes-Benz Future Bus 2016. Фото: Влад Бахман, АвтоВести.

В основе нового электробуса лежит модернизированная платформа от обычного Citaro, которую переработали под особую конфигурацию электрических компонентов. В новом eCitaro используется специальная портальная ось ZF AVE 130 с электродвигателями на ступицах задних колес и системой рекуперации. Пиковая мощность электромоторов составляет 2х125 кВт (340 л.с.), а крутящий момент достигает 970 Нм (2х485 Нм). Стоит ли говорить, что пик тяги доступен электробусу сразу, да и полная загрузка такого eCitaro влияет на динамике меньше, чем в традиционных автобусах с ДВС.

Литий-ионные батареи общей емкостью до 243 кВт/ч в топовой версии состоят из десяти 25-киловаттных модулей. В стандартном исполнении таких модулей шесть - четыре из них находятся в пределах заднего свеса, еще два - в передней части крыши электробуса для равномерного весового распределения. В зависимости от требований заказчика на крыше eCitaro могут быть установлены еще два или четыре батарейных модуля.

Запас хода на одной подзарядке сильно зависит от условий движения. В рваном городском цикле по жесткому стандарту SORT2 с постоянными разгонами и остановками топовый eCitaro проедет до 150 км, а в идеальных условиях на шоссе - до 250 км.

Снаряженная масса eCitaro составляет 13,44 тонны, а полезная нагрузка - 6,1 тонны или 88 пассажиров. Зарядка нового электробуса на первых порах будет осуществляться через разъем Combo-2-plug над передней правой колесной аркой. Чуть позже еCitaro оснастят сразу двумя вариантами пантографов - стационарным типом на самом автобусе и подъемной траверсой для зарядки на остановках со встроенным пантографом.

Но и это еще не все. Примерно через два года Mercedes-Benz eCitaro получит в качестве альтернативы новые твердотельные литий-полимерные батареи, которые не поддерживают режим скоростной зарядки, зато обеспечивают большую емкость и запас хода. Причем, уже переданные заказчикам электробусы можно будет переоснащать новым типом батарей в зависимости от потребностей.

Кстати, "Мерседесу" частично удалось решить проблему низкотемпературных режимов работы, когда требуется много энергозатрат на поддержание тепла в салоне. Обычно при температуре около -10% по Цельсию эффективность батарей падает вдвое, но в случае с eCitaro удалось снизить энергопотребление аж на 40%, тем самым увеличив остаточный пробег.

Живая премьера новейшего Mercedes-Benz eCitaro состоится на осеннем автосалоне коммерческой техники IAA-2018 в Ганновере. Первым заказчиком электробуса стал активно борющийся с проблемой выбросов вредных веществ немецкий Гамбург - точнее, транспортное предприятие Hamburger Hochbahn AG. Первые экземпляры будут поставлены в Гамбург уже конца 2018 года. Второй крупный заказчик - предприятие Berliner Verkehrsbetriebe в Берлине.