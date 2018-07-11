Утверждена новая цветовая схема автомобилей полиции

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в требования к транспортным средствам оперативных служб. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, российская полиция будет использоваться новую цветовую схему на своих автомобилях. Вдобавок к существующей комбинации белого и синего цвета появится еще одна - серо-синяя.

Принцип раскраски останется прежним - серый цвет будет применяться в качестве базового, а синий - для оформления полос и надписей. Отметим, что белая-синяя гамма также останется в строю наряду с новой схемой.

Планируется ли "распределение" бело-синей и серо-синей раскрасок по разным ведомствам МВД (например, базовый белый - для ДПС и ГИБДД, а серый - для полиции), пока не сообщается. Формально все службы могут использовать оба варианта.

Добавим, что параллельно новая цветовая схема вводится и для транспортных средств Росгвардии. В перечень допустимых комбинаций включены белый и синий цвета, а на самих автомобилях Росгвардии будут нанесены соответствующие надписи "Росгвардия" и "Полиция", а также геральдический знак.