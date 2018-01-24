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© АвтоВАЗ
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Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport

Спустя три года после премьеры стандартной "Весты" тольяттинский автозавод, наконец, показал и спортивную версию популярного седана. Vesta Sport отличается от обычной расширенным аэродинамическим пакетом и более мощным двигателем.

Пресс-служба "АвтоВАЗа" опубликовала фотографии и информацию о полностью серийной Lada Vesta Sport, которая должна в ближайшее время дополнить линейку семейства Vesta. Внешность "спортивного" седана выполнена в духе концепта Vesta Sport Concept, представленного в 2016 году.

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Живая премьера новинки должна состояться на Московском автосалоне в конце августа-2018, а продажи, вероятно, стартуют уже осенью.

От стандартной "Весты" версия Sport отличается полностью новым передним бампером с более объемной архитектурой, матовыми бумерангами и другой пластикой противотуманок. Нижний сплиттер, как утверждают в Lada - отнюдь не бутафорский, а реально увеличивают прижимную силу на передней оси.

В аэродинамический пакет Vesta Sport также входят накладки пороги и новый задний бампер с фальш-вентиляционными прорезями, диффузором и цветными вставками.  В спойлер на крышке багажника интегрирован дополнительный LED стоп-сигнал, а внутри расширенных колесных арок появились 17-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной. 

Дорожный просвет ради улучшения управляемости и устойчивости был снижен на 16 мм и теперь составляет 162 мм. В подвеске появились более жесткие амортизаторы, а в тормозной системе - диски увеличенного диаметра. 
 

"АвтоВАЗ" пока официально не раскрыл информацию о двигателе Lada Vesta Sport. Однако, по предварительным данным, под капотом такой машины появится доработанный 1,8-литровый атмосферник мощностью около 145-150 л.с., который будет сочетаться с 5-ступенчатой МКП. Разгон до 100 км/ч у спортивной "Весты" должен занимать менее 10 с.

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