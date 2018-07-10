Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили

Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили
365085
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
355644
Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)

Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)
505971
© carscoops.com

10 июля 2018 17:41

Новинки 44

Самый компактный кроссовер DS: первые изображения

Принадлежащий "Ситроену" французский бренд DS пообещал выпустить компактный кроссовер еще весной 2018 года. Свежие патентные эскизы подтвердили серьезность этих намерений, причем новый DS 3 Crossback по умолчанию получит и электрический двигатель.

Дело в том, что вместе с новинкой дебютирует еще и новейшая платформа альянса PSA, известная сейчас под обозначением CMP. Она разрабатывалась в том числе и для создания электрокаров на ее базе, так что электромодификация у небольшого вседорожника будет априори. Известно, что "зеленый" кроссовер сможет проезжать на одной зарядке до 450 км, хотя ранее источники говорили лишь о 200 км.

В России стартуют продажи нового кроссовера Toyota

Однако, электромотор не станет единственной силовой установкой DS 3 Crossback. По слухам, новинку планируется комплектовать и традиционными ДВС. Скорее всего, речь пойдет, в первую очередь о бензиновых "турботройках" PureTech объемом 1,2 л мощностью до 130 л.с.

Что касается внешности вседорожника, то она выполнена, судя по патентным эскизам, в том же ключе, что и экстерьер флагманского кроссовера DS 7 Crossback. Однако, внешность младшей модели оживлена некоторыми оригинальными деталями – например, "парящей" крышей или экстравагантным треугольным выступом на средней стойке кузова.

В фирменной стилистике решен и интерьер, о котором пока можно сказать лишь то, что экран мультимедийной системы будет установлен в "планшетном" стиле, а приборная панель кроссовера станет цифровой.

Дебютировать DS 3 Crossback должен в начале осени в рамках Парижского автосалона. Новинка станет полной заменой нынешнему трехдверному хэтчбеку DS 3.

Фотогалерея 5 фото

Автопром

В России подорожал самый маленький кроссовер Lexus

Аналитика

Названы самые популярные подержанные машины в больших городах России

Porsche Cayenne в кузове кросс-купе: первые фотографии В Сети появились фотографии прототипа новой модификации популярного премиум-вседорожника. Porsche приступила к тестированию купеобразной версии Cayenne, которая станет флагманом всего семейства – правда, встанет на серийный конвейер как минимум через год
УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки Выставка "Иннопром-2018", проходящая сейчас в Екатеринбурге, отметилась своеобразной автомобильной премьерой. Ульяновцы показали ходовой прототип первого в России легкого гибридного грузовика: силовая установка смонтирована на шасси УАЗ Профи.
Hyundai привезла в Россию "лимитированную" Creta Hyundai объявила о начале продаж в России специальной серии кроссовера Creta. Выпущенный ограниченным тиражом автомобиль отличается оснащением.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера