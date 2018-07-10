Самый компактный кроссовер DS: первые изображения

Дело в том, что вместе с новинкой дебютирует еще и новейшая платформа альянса PSA, известная сейчас под обозначением CMP. Она разрабатывалась в том числе и для создания электрокаров на ее базе, так что электромодификация у небольшого вседорожника будет априори. Известно, что "зеленый" кроссовер сможет проезжать на одной зарядке до 450 км, хотя ранее источники говорили лишь о 200 км.

Однако, электромотор не станет единственной силовой установкой DS 3 Crossback. По слухам, новинку планируется комплектовать и традиционными ДВС. Скорее всего, речь пойдет, в первую очередь о бензиновых "турботройках" PureTech объемом 1,2 л мощностью до 130 л.с.

Что касается внешности вседорожника, то она выполнена, судя по патентным эскизам, в том же ключе, что и экстерьер флагманского кроссовера DS 7 Crossback. Однако, внешность младшей модели оживлена некоторыми оригинальными деталями – например, "парящей" крышей или экстравагантным треугольным выступом на средней стойке кузова.

В фирменной стилистике решен и интерьер, о котором пока можно сказать лишь то, что экран мультимедийной системы будет установлен в "планшетном" стиле, а приборная панель кроссовера станет цифровой.

Дебютировать DS 3 Crossback должен в начале осени в рамках Парижского автосалона. Новинка станет полной заменой нынешнему трехдверному хэтчбеку DS 3.