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© АвтоВести/Александр Евдокимов

10 июля 2018 16:35

Автопром 20

В России подорожал самый маленький кроссовер Lexus

Компания Lexus в июле нынешнего года увеличила цены на все доступные в России версии кроссовера NX. Подорожание оказалось весьма заметным: в зависимости от версии стоимость кроссовера выросла в диапазоне от 51 до 74 тысяч рублей.

Самый доступный Lexus NX со 150-сильным двухлитровым мотором в комплектации Comfort еще недавно можно было приобрести за 2 257 000 рублей, а сейчас он стоит уже 2 308 000 рублей. Топовая версия Lexus NX 200 теперь оценена в 2 926 000 рублей.

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Стоимость кроссовера с более мощным мотором – 238-сильным двухлитровым агрегатом – и автоматической КПП увеличилась на 56 000 рублей. Базовая комплектация Lexus NX 300 стоит теперь 2 715 000 рублей, а топовый вариант в комплектации Exlusive 2 Safety оценен в 3 426 000 рублей.

Самый дорогой кроссовер NX из доступных в России комплектуется гибридной силовой установкой мощностью 197 л.с. и бесступенчатой трансмиссией, и он-то и подорожал заметнее всего: цена Lexus NX 300h выросла сразу на 74 000 рублей. Теперь за такой вседорожник придется заплатить от 2 947 000 рублей за комплектацию Executive до 3 752 000 рублей за исполнение Exclusive.

Стоит отметить, что данные об изменениях стоимости Lexus NX получены агентством "Автостат" в ходе традиционного мониторинга цен на российском авторынке. Кроме того, агентство отмечает, что продажи марки Lexus в России за первое полугодие 2018 г. выросли на 9% и составили 11 507 машин.

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