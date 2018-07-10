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© ИТАР-ТАСС

10 июля 2018 12:13

Дороги 0

За езду без техосмотра назначат очень крупный штраф

Российских автовладельцев ждет ужесточение наказания за отсутствие техосмотра. Причем, штрафовать нарушителей будут отнюдь не инспекторы, а камеры в автоматическом режиме. За выдачу "липовых" диагностических карт и вовсе хотят назначить тюремный срок.

В Минэкономразвития подготовили доработанные поправки в действующие КоАП и Уголовный кодекс РФ, которые устанавливают высокий штраф за езду без техосмотра. Как сообщают "Известия", при отсутствии диагностической карты ТО предлагается штрафовать автовладельцев на 2 000 рублей (раньше предлагали всего на 800 рублей). Поскольку поправки уже поддержаны Минтрансом, Минкомсвязью, Ространснадзором и ФАС, то их, скорее всего, примут.

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Предполагается, что факты отсутствия закрепленных за ТС диагностических карт будут регистрировать камеры автоматической фото- и видеофиксации, так что долго без ТО уже не поездить. Штрафовать нарушителей можно будет хоть каждый день, но не чаще одного раза в сутки, поскольку автомобиль за короткое время может проехать мимо сразу нескольких камер.

Суровые санкции ждут и тех, кто такой техосмотр проводит. В скором времени за выдачу диагностической карты ТО на неисправный автомобиль или без фактического проведения осмотра помимо юрлиц будут штрафовать и непосредственных сотрудников-исполнителей - на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

"Липовым" пунктам техосмотра тоже придется несладко - если сервис проводит ТО без обязательной аккредитации от РСА, то штрафы достигнут 300 тысяч рублей, а если деяние было совершено группой лиц или был получен особо крупный доход, то виновников ждет лишение свободы до пяти лет. 

Сама процедура проведения техосмотра тоже претерпит серьезные изменения - процедуру ТО необходимо будет фиксировать с помощью видеосъемки, сами диагностические карты станут электронными, а заверять их будет эксперт собственной электронной подписью. А чтобы процедура ТО не встала на "липовый" бесконтрольный поток, пропускную способность пунктов техосмотра хотят законодательно ограничить.

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