Porsche Cayenne в кузове кросс-купе: первые фотографии

Прототип купеобразного Porsche Cayenne попался на глаза вездесущим фотошпионам где-то на дорогах Германии, причем прототип был почти избавлен от всякого камуфляжа.

Судя по фото, опубликованным изданием Autocar, кросс-купе в целом сохранит дизайнерскую стилистику семейства, хотя получит оригинальный передний бампер и, само собой, особое решение задней части кузова. Похоже, со стороны кормы такой Cayenne будет больше напоминать Porsche Panamera.

По данным издания, купе получит только самые мощные силовые установки, доступные для семейства. К примеру, новинке уже практически обещаны 2,9-литровый турбированный V6 в 440-сильной версии, а также восьмицилиндровый мотор, при объеме в 4,0 литра развивающий 550 л.с.

Интересно, что будущая новинка попала в список моделей, на которые Porsche собирается вновь устанавливать дизельные моторы. Ранее сообщалось, что немцы решили отказаться от таких двигателей на фоне продолжающегося дизельгейта, однако позже представители компании опровергли эту информацию и заявили, что двигатели на тяжелом топливе вполне могут вернуться на кроссоверы Porsche. Вероятнее всего, впрочем, первым дизель появится на обычном Cayenne.

Выпускать купеобразную версию спортивного вседорожника Porsche планирует на том же заводе в Лейпциге, где собирают традиционный "Кайен". Появиться в продаже она должна лишь к концу 2019 года, но, по слухам, так или иначе рассекретить будущую новинку Porsche собирается уже в нынешнем году.