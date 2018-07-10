Сталинский лимузин "ЗИС" продают по цене нового "Роллс-Ройса"

Продавцом раритета выступает КБ Смирнова, специализирующееся на восстановлении пожилых автомобилей. Продавцы заявляют, что лимузин ЗИС-110 в хорошем состоянии сейчас может стоить от 185 000 до полумиллиона долларов, при этом сами оценили его в 25 млн рублей – примерно 400 000 долларов. Утверждается, впрочем, что такие автомобили со временем только растут в цене.

Шестиметровый и семиместный лимузин оснащен восьмицилиндровым мотором объемом 6,0 л, который развивает 140 л.с. и работает в паре с трехступенчатой механической коробкой передач. Как уточняется в объявлении о продаже, из привычных сегодня радостей водительской жизни у лимузина – только регулировка сиденья водителя, хотя на фото отчетливо видно, что передние сиденья раритета представляют собой сплошной диван.

Биография выставленного на продажу лимузина не уточняется, однако, известно, что в послевоенные годы было выпущено немногим более 2 000 таких машин с учетом всех модификаций, так что покупатель (если таковой найдется) действительно станет обладателем автомобильной редкости. Более того, у этого образца советского послевоенного автопрома еще и весьма скромный пробег – всего 1 000 км.

Производство ЗИС-110 началось в 1945 году, причем разработка лимузина и запуск в производство проходили под личным патронажем Сталина.

Помимо хорошо известного лимузина, ЗИС-110 существовал в обличье машины скорой помощи и кабриолета, у него имелись бронированная и полноприводная модификации.