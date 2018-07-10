Сталинский лимузин "ЗИС" продают по цене нового "Роллс-Ройса"

На одном из сайтов по продаже подержанных машин появился необычный лот – автомобиль ЗИС-110, выпущенный 65 лет назад. За советский партийный лимузин сталинской эпохи просят немалых денег, но продавец уверяет, что покупка раритета окажется выгодным вложением средств.
Продавцом раритета выступает КБ Смирнова, специализирующееся на восстановлении пожилых автомобилей. Продавцы заявляют, что лимузин ЗИС-110 в хорошем состоянии сейчас может стоить от 185 000 до полумиллиона долларов, при этом сами оценили его в 25 млн рублей – примерно 400 000 долларов. Утверждается, впрочем, что такие автомобили со временем только растут в цене.
Шестиметровый и семиместный лимузин оснащен восьмицилиндровым мотором объемом 6,0 л, который развивает 140 л.с. и работает в паре с трехступенчатой механической коробкой передач. Как уточняется в объявлении о продаже, из привычных сегодня радостей водительской жизни у лимузина – только регулировка сиденья водителя, хотя на фото отчетливо видно, что передние сиденья раритета представляют собой сплошной диван.
Биография выставленного на продажу лимузина не уточняется, однако, известно, что в послевоенные годы было выпущено немногим более 2 000 таких машин с учетом всех модификаций, так что покупатель (если таковой найдется) действительно станет обладателем автомобильной редкости. Более того, у этого образца советского послевоенного автопрома еще и весьма скромный пробег – всего 1 000 км.
Производство ЗИС-110 началось в 1945 году, причем разработка лимузина и запуск в производство проходили под личным патронажем Сталина.
Помимо хорошо известного лимузина, ЗИС-110 существовал в обличье машины скорой помощи и кабриолета, у него имелись бронированная и полноприводная модификации.