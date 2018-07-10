Компания Nissan призналась в фальсификациях показателей токсичности

Производитель выпустил официальное официальный пресс-релиз, в котором признает факт фальсификации, выявленный в ходе некоей внутренней проверки. Данные были изменены для 19 моделей, продающихся на внутреннем рынке Японии.

Утверждается, что причиной фальсификации стали, во-первых, некорректно проводимые испытания, а во-вторых, внесение в отчеты данных, полученных в ходе испытаний, которые не соответствовали регламенту. Компания уже поставила в известность японское министерство транспорта. Однако, пока неясно, было ли изменение процедуры испытаний сделано намеренно, или это следствие чьей-то ошибки.

В Nissan инициировали внутреннее расследование, для которого привлекли видных юристов со стороны, и пообещали, что по итогам расследования будут приняты все необходимые меры для недопущения повторения ситуации. Между тем, строго говоря, нынешний скандал – уже не первый. В аналогичном поведении власти Японии обвиняли компанию осенью прошлого года. Тогда, кстати, в качестве причины также указывалась низкая квалификация персонала, занимавшегося тестами автомобилей.

Производитель особо подчеркнул, что фальсификация данных не коснулась автомобилей, которые поставляются на внешние рынки, а машины для Японии соответствуют всем принятым в стране нормам безопасности.