Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стало известно, когда в России подешевеет бензин

Стало известно, когда в России подешевеет бензин
286892
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
355548
За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля

За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля
177924
© Nissan

10 июля 2018 13:20

Автопром 28

Компания Nissan призналась в фальсификациях показателей токсичности

Японская компания Nissan официально заявила, что фальсифицировала данные об уровне вредных выбросов и расходе топлива для более, чем 900 автомобилей. Однако, вероятнее всего, виновниками скандала назначат неквалифицированных исполнителей.

Производитель выпустил официальное официальный пресс-релиз, в котором признает факт фальсификации, выявленный в ходе некоей внутренней проверки. Данные были изменены для 19 моделей, продающихся на внутреннем рынке Японии.

Глава Subaru ушел в отставку из-за манипуляций с выхлопами

Утверждается, что причиной фальсификации стали, во-первых, некорректно проводимые испытания, а во-вторых, внесение в отчеты данных, полученных в ходе испытаний, которые не соответствовали регламенту. Компания уже поставила в известность японское министерство транспорта. Однако, пока неясно, было ли изменение процедуры испытаний сделано намеренно, или это следствие чьей-то ошибки.

В Nissan инициировали внутреннее расследование, для которого привлекли видных юристов со стороны, и пообещали, что по итогам расследования будут приняты все необходимые меры для недопущения повторения ситуации. Между тем, строго говоря, нынешний скандал – уже не первый. В аналогичном поведении власти Японии обвиняли компанию осенью прошлого года. Тогда, кстати, в качестве причины также указывалась низкая квалификация персонала, занимавшегося тестами автомобилей.

Производитель особо подчеркнул, что фальсификация данных не коснулась автомобилей, которые поставляются на внешние рынки, а машины для Японии соответствуют всем принятым в стране нормам безопасности.

Дороги

За езду без техосмотра назначат очень крупный штраф

Аналитика

Названы самые популярные подержанные машины в больших городах России

Michelin собирается выпускать шины из дерева Компания Michelin всерьез раздумывает над альтернативой тем компонентам в составе шинной резины, которые изготавливаются из нефти. В качестве потенциального возобновляемого ресурса рассматриваются, к примеру, отходы деревообрабатывающей промышленности.
В России зазывают на сервисы больше тысячи Volkswagen Terramont Новейший кроссовер Volkswagen Terramont только недавно стартовал на российском рынке, а уже попал под отзывную кампанию. Впрочем, и повод нешуточный.
Арабы вложат миллионы в проект "Кортеж" У российского проекта люксовых автомобилей "Кортеж" уже появились иностранные инвесторы. Так, арабский фонд готов вложить более 100 млн евро.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера