В России стало проще узаконить ГБО на автомобиле

По сути, установка ГБО – это внесение изменений в конструкцию автомобиля, и изменения эти необходимо согласовывать с надзорным ведомством. По действующему регламенту технология состоит из нескольких этапов: предварительной экспертизы в испытательной лаборатории, предварительного осмотра автомобиля в ГИБДД, собственно установки ГБО, техосмотра, финальной экспертизы, и только после этого можно будет зарегистрировать внесенные изменения. В противном случае автовладельцу может грозить статья 12.5 КоАП, описывающая управление транспортом, эксплуатация которого запрещена.

Как сообщает "Коммерсант", МВД выпустило особое указание, несколько упрощающее вышеописанную процедуру. Как заявили в ведомстве, "в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций" модифицирован этап предварительного согласования в ГИБДД, в ходе которого автовладельцу давалось разрешение на установку ГБО.

Теперь приезжать на первичный осмотр нет необходимости, а заявление можно отправить через Интернет. При помощи электронных средств связи автовладелец получит и ответ – можно или нет устанавливать на данный конкретный автомобиль газобаллонное оборудование. В ведомстве особо подчеркнули, что речь идет не об изменении процедуры регистрации, а лишь о ее оптимизации, которая должна помочь гражданам экономить время.

В России, по оценкам Минэнерго, газ в качестве топлива используют более 1,6 млн единиц транспорта, причем это не только легковые автомобили, но и грузовики, и автобусы: переводом автопарка на газ ради экономии довольно часто занимаются различные автопарки.