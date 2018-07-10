Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)

Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)
505875
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин
199951
Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен

Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен
221107
© АвтоВести, Александр Евдокимов

10 июля 2018 11:01

Новинки 100

Электрический BMW X3 получит китайские аккумуляторы

Премьера концептуальной версии электрического кроссовера на базе BMW X3 состоялась в Пекине. А теперь стало известно, что производство серийной модификации этой модели тоже будет расположено в Китае. Однако, BMW iX3 не останется прерогативой исключительно Поднебесной.

Вероятнее всего, продажи будущей новинки стартуют именно в Китае: баварцы относятся к этому рынку с понятным пиететом, ведь в прошлом году китайцы купили 560 000 машин. Это больше, чем в США и Германии, вместе взятых. Сборкой электрического BMW X3 займется совместное предприятие BMW и Brilliance, а выпускать электрокроссовер будут на заводе в Шеньяне. Интересно, что баварский концерн планирует экспортировать вседорожник из Китая по всему миру.

Автовладелица из Воронежа отсудила 11 млн рублей за бракованный BMW

Первый BMW iX3 сойдет с конвейера не ранее 2020 года, так как до того момента BMW собирается наладить на этом же заводе еще и выпуск кроссовера с традиционными силовыми агрегатами. Новое поколение кроссовера, таким образом, станет шестой по счету моделью BMW, локализованной в этой стране, а его электрическая версия – первым полноценным электромобилем баварского концерна.

 

К слову, в Китае же будут выпускать и аккумуляторные батареи для iX3 – концерн Brilliance, китайский партнер BMW, располагает необходимыми для этого мощностями. Показанный в апреле прототип был оснащен 70-киловаттной батареей, способной полностью восстанавливать заряд всего за 30 минут (при подключении к специальному зарядному устройству) и обеспечивать запас хода в 400 км. Электромотор прототипа BMW iX3 развивал 272 л.с. Высоки шансы, что силовую установку серийная версия кроссовера позаимствует у прототипа без изменений характеристик.

Что касается платформы, то с этой точки зрения электрический кроссовер и версия с традиционными двигателями идентичны друг другу за исключением некоторых нюансов в подвеске.

Фотогалерея 2 фото

Автопром

Lada Priora будет жить (и "кушать" дешевый АИ-92!)

Дороги

За езду без техосмотра назначат очень крупный штраф

Hyundai привезла в Россию "лимитированную" Creta Hyundai объявила о начале продаж в России специальной серии кроссовера Creta. Выпущенный ограниченным тиражом автомобиль отличается оснащением.
Новую Toyota Supra покажут уже через неделю Компания Toyota пообещала, что "ездовая" демонстрация нового поколения культового купе Supra, которое на этот раз японцы строят вместе с BMW, состоится на фестивале скорости в Гудвуде уже в следующие выходные. Правда, ждать каких-то сенсаций от показа пока не приходится.
УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки Выставка "Иннопром-2018", проходящая сейчас в Екатеринбурге, отметилась своеобразной автомобильной премьерой. Ульяновцы показали ходовой прототип первого в России легкого гибридного грузовика: силовая установка смонтирована на шасси УАЗ Профи.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера