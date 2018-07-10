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© АвтоВАЗ

10 июля 2018 09:54

Автопром 1048

Lada Priora будет жить (и "кушать" дешевый АИ-92!)

Ходили слухи, что "АвтоВАЗ" похоронит безнадежно устаревшую "Приору" уже нынешним летом, но предположения оказались ошибочными. Тольяттинцы не просто не сняли седан производства, но и слегка модернизировали его. Теперь "Приора" может потреблять более дешевый бензин.

Российский автогигант, по всей видимости, какое-то время будет продолжать выпуск самой старой модели в линейке - Lada Priora. В базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства на доработанную "Приору", которое выдано на срок с 5 июля 2018 года по 6 декабря 2019 года. Таким образом, автомобиль может продержаться на конвейере еще как минимум полтора года.

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Самое интересное, что "АвтоВАЗ" не только продлил сертификационные документы, но и слегка модернизировал "Приору" по технической части. Согласно новому ОТТС, оба имеющихся 1,6-литровых двигателя мощностью 87 и 106 л.с. получили новые топливные форсунки Continental и Delphi, а в графе с рекомендуемым топливом теперь значится "бензин с октановым числом не менее 92" вместо прежнего 95-го. А значит, содержание "Приоры" теперь станет чуточку дешевле.

А вот что касается рестайлинга модели в современной Х-стилистике "АвтоВАЗа", то на это лучше не рассчитывать - вряд ли тольяттинцы будут вкладываться в такие работы под конец жизненного цикла "Приоры".

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Нынешняя стоимость "Приоры" - от 424 900 до 533 400 рублей. На конвейере Lada Priora держится с 2007 года, а технически является наследником модели ВАЗ 2110. За годы производства "Приора" выпускалась не только в виде седана, но и в виде хэтчбека и универсала, однако по-настоящему популярным и "долгоиграющим" в производстве стал именно седан.

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