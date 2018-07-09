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© Hyundai

9 июля 2018 18:57

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Hyundai привезла в Россию "лимитированную" Creta

Hyundai объявила о начале продаж в России специальной серии кроссовера Creta. Выпущенный ограниченным тиражом автомобиль отличается оснащением.

Hyundai Creta в комплектации Limited Edition оснастили 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с. в связве с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом.

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При этом в оснащение "лимтированной" версии производитель включил опции для топовых комплектаций кроссовера. Это, например, легкосплавные диски на 17 дюймов с шинами 215/60 и полноразмерное запасное колесо на 16 дюймов. 

Также в цену входят навигационная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto), решетка радиатора с хромированными элементами, серебристые накладки на передний и задний бамперы, камера заднего вида с динамической разметкой.

Hyundai Creta лимитированной серии отличается специальной эмблемой Limited Edition. Цена такой машины – 1 115 900 рублей, а тираж составит 1800 машин.

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