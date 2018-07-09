Российские "Лады" резко полюбили за рубежом

Пресс-служба автозавода сообщила, что за 1 полугодие 2018 года на внешних рынках проданы 16 592 автомобиля Lada. Это сразу на 64% превышает результаты за аналогичный период 2017 года. Самые большие продажи - в Казахстане и Республике Беларусь.

В июне за пределами РФ проданы 3508 вазовских автомобилей, что на 34% больше, чем в июне 2017 года, и лучший итог месяца за последние 3 года.

В Казахстане за 1 полугодие 2018 года автозавод продал 5 854 "Лады". Российский бренд является лидером этого рынка рынка, увеличив свою долю с 17,8% до 22,4% за первые 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017. Кроме того, Lada занимает первую позицию в Казахстане не только по продажам, но и по объему производства: в Республике организована сборка автомобилей всего модельного ряда.

В Беларуси за 1 полугодие 2018 года АвтоВАЗ реализовал 4 206 автомобилей, в результате заняв 2-е место на местном рынке с долей в 18,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 прирост составил 9,4%.

Сообщается, что продажи "Лад" выросли и в других странах СНГ - в среднем в два раза по сравнению с первым полугодием 2017 года. При этом в Узбекистане продажи составили 785 автомобилей, что в 3 раза превышает результат первой половины прошлого года.

В первой половине 2018 года АвтоВАЗ расширил географию экспорта: продажи "Лад" стартовали на Кубе, в Чили и Тунисе. Сегодня вазовские машины экспортируются более чем в 30 стран, а самыми ходовыми моделями являются Lada 4х4 и Vesta: на каждую приходится в среднем по 30% от экспорта.