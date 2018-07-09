Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стало известно, когда в России подешевеет бензин

Стало известно, когда в России подешевеет бензин
286744
Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили

Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили
363765
Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)

Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)
505755
© АвтоВАЗ

9 июля 2018 18:07

Аналитика 164

Российские "Лады" резко полюбили за рубежом

АвтоВАЗ отчитался о продажах автомобилей Lada на внешних рынках, которые взлетели на величину более 50%.

Пресс-служба автозавода сообщила, что за 1 полугодие 2018 года на внешних рынках проданы 16 592 автомобиля Lada. Это сразу на 64% превышает результаты за аналогичный период 2017 года. Самые большие продажи - в Казахстане и Республике Беларусь.

Ранее Lada Vesta стала абсолютным бестселлером в России...

В июне за пределами РФ проданы 3508 вазовских автомобилей, что на 34% больше, чем в июне 2017 года, и лучший итог месяца за последние 3 года.

В Казахстане за 1 полугодие 2018 года автозавод продал 5 854 "Лады". Российский бренд является лидером этого рынка рынка, увеличив свою долю с 17,8% до 22,4% за первые 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017. Кроме того, Lada занимает первую позицию в Казахстане не только по продажам, но и по объему производства: в Республике организована сборка автомобилей всего модельного ряда.

В Беларуси за 1 полугодие 2018 года АвтоВАЗ реализовал 4 206 автомобилей, в результате заняв 2-е место на местном рынке с долей в 18,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 прирост составил 9,4%.

Сообщается, что продажи "Лад" выросли и в других странах СНГ - в среднем в два раза по сравнению с первым полугодием 2017 года. При этом в Узбекистане продажи составили 785 автомобилей, что в 3 раза превышает результат первой половины прошлого года.

В первой половине 2018 года АвтоВАЗ расширил географию экспорта: продажи "Лад" стартовали на Кубе, в Чили и Тунисе. Сегодня вазовские машины экспортируются более чем в 30 стран, а самыми ходовыми моделями являются  Lada 4х4 и Vesta: на каждую приходится в среднем по 30% от экспорта.

"Подогретый" Audi Q8 будет дизельным, а не гибридным

Новинки

Porsche выпустила ретро-спидстер на базе 911

Назван самый популярный кузов в России У России свой путь даже в предпочтениях кузовов автомобилей. Когда та же соседняя Европа предпочитает компактные хэтчи и кроссоверы,у нас пока в ходу другие машины.
В России назвали самые популярные кроссоверы июня Подведены очередные итоги российских продаж разнокалиберных вседорожников. Некоторые участники рынка серьезно укрепили свои позиции, однако топовые позиции по-прежнему занимают модели, уже заслужившие звание бестселлеров.
Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего Учитывая колебания курсов валют за последние годы, некоторые автомобили даже после трехлетней эксплуатации можно попытаться продать если не дороже первоначальной цены, то хотя бы за сопоставимую стоимость. Однако, большинство машин все же теряют в цене – но по-разному.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера