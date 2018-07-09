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© autocar.co.uk

9 июля 2018 17:03

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"Подогретый" Audi Q8 будет дизельным, а не гибридным

Компания Audi не решилась экспериментировать в сложном жанре "подогретых" кроссоверов и в случае со своей флагманской новинкой пошла проторенным путем. Кроссовер с индексом SQ8 получит вполне традиционный восьмицилиндровый мотор – но работающий на "тяжелом" топливе.

Ранее сообщалось, что Audi SQ8 планируется снабдить силовой установкой по принципу "мягкого" гибрида с безиновым турбированным V6 и 48-вольтовым стартер-генератором. Учитывая, что именно гибридным был 476-сильный концепт Q8 Sport, эта гипотеза выглядела вполне обоснованной.

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Однако, как сообщает издание Autocar, в Audi решили использовать уже проверенный рецепт и пополнить свою линейку еще одним "заряженным" дизельным кроссовером. Audi SQ8 по крайней мере в версии для Европы получит четырехлитровый V8 мощностью 435 л.с. – по всей видимости, имеется в виду тот же самый двигатель, который устанавливается на Audi SQ7. Он развивает 900 Нм крутящего момента и ускоряет кроссовер до 100 км/ч за 4,8 с, так что от кросс-купе с этим же мотором можно ожидать схожей динамики.

Производитель считает, что дизельные двигатели несмотря на громкие скандалы последнего времени все еще популярны среди обеспеченных европейцев – особенно, если речь идет о больших двигателях. К слову, для некоторых рынков Audi SQ8 все же получит бензиновый вариант – например, для США, где кроссовер планируется оснащать трехлитровым турбированным V6.

Кроме того, новинке обещаны спортивный обвес, большие колесные диски, новая выхлопная система, пневматическая подвеска и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. На рынок Audi SQ8 должен выйти в декабре. А в следующем году не исключено появление "горячей" Audi Q8 RS с 670-сильной гибридной силовой установкой от "Панамеры".

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