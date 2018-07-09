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© УАЗ

9 июля 2018 16:02

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УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки

Выставка "Иннопром-2018", проходящая сейчас в Екатеринбурге, отметилась своеобразной автомобильной премьерой. Ульяновцы показали ходовой прототип первого в России легкого гибридного грузовика: силовая установка смонтирована на шасси УАЗ Профи.

Создавали гибрид специалисты НТЦ Ульяновского автозавода и инженеры НАМИ. Грузовик приводится в движение дуэтом бензинового атмосферного мотора объемом 2,3 л, развивающего 131 л.с. и 214 Нм крутящего момента, и электродвигателя с показателями 126 л.с. и 288 Нм. Кроме них в состав силовой установки входят 6-ступенчатая АКПП, 14-киловаттная аккумуляторная батарея и различные вспомогательные устройства.

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Интересно, что опытная силовая установка позволяет грузовику передвигаться, используя три режима. Когда гибрид еде только на бензиновом моторе (режим ICE), разгон до 100 км/час занимает более 20 сек, максимальная скорость равна 108 км/час, расход составляет 13,5 л/100 км, а запас хода - 777 км).

В чисто электрическом режиме Е (он работает до скорости в 50 км/час) запас хода достигает более 73 км, а расход бензина для подзарядки аккумулятора заявлен на уровне 2,8 л/100 км.

Самый мощный режим - комбинированный e-Boost, когда ДВС и электромтор работают вместе, выдавая в сумме 258 л.с. и 500 Нм. В таком режиме запас хода грузовика (учитывая объем топливного бака и запасы электричества) превышают 850 км. До 100 км/ч УАЗ Профи благодаря обоим мотора ускоряется всего за 10,7 секунды и набирает 141 км/час.

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Разработчики гибрида отдельно отметили, что его силовая установка отвечает нормам токсичности Euro-6, а также выполняет нормы по выбросам СО2, которые планируются к принятию в Европе лишь в 2020 году.

У гибридного УАЗа большое будущее: после прохождения всех необходимых испытаний его поставят на конвейер. По словам генерального директора завода Вадима Швецова, характеристики "УАЗ Профи Гибрид" делают его привлекательным для представителей малого и среднего бизнеса в качестве грузовика для работы в мегаполисах. Правда, сроки появления новинки в продаже пока не называются.

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