Болгары построили электрокар мощностью более 5000 л.с.

Гиперкар Alieno Arcanum почти полностью построен из карбона и углепластиков и при длине в 5 240 мм весит чуть более полутора тонн. Впрочем, основную массу электромобиля обеспечивает силовая установка. Как заявили разработчики, каждое из четырех колес "Арканума" будут вращать в зависимости от модификации гиперкара от трех до шести двигателей. Таким образом, в максимально возможном исполнении Alieno Arcanum получит 24 электродвигателя.

Мощность этой силовой установки составит 5 221 л.с. и 8 800 Нм, что позволит гиперкару претендовать на звание самого мощного дорожного автомобиля в мире. Планируется выпустить еще три модификации "Арканума»"с отдачей силовой установки от 2 610 л.с. (4 440 Нм) до 4 351 л.с. (7 400 Нм). Динамические характеристики новинки пока не называются, но в Alieno уже успели заявить, что гиперкар сможет разгоняться до 488 км/ч.

Известно также, что каждая из версий гиперкара получит три режима работы бортовой электроники – уличный, трековый и гоночный. Более того, в Alieno обещают подготовить и образец гиперкара, который соответствовал бы требованиям, предъявляемым к спортпрототипам в «лемановской» категории LMP1.

Три режима есть и у тормозной системы: гиперкар может замедляться при помощи стандартных механизмов, электромагнитного воздействия или использования активных аэродинамических элементов. Предусмотрена и возможность установки тормозного парашюта.

Болгарские создатели "гиперкара будущего" уже открыли прием заказов на свою первую модель, но с некоторыми оговорками. Оценен Alieno Arcanum в минимальные 750 000 евро за базовую модификацию, а стоимость самой мощной версии превысит 1,5 млн евро. При этом на постройку каждого экземпляра у компании будет уходить от 18 до 30 месяцев.