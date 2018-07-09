Росстандарт объявит войну АЗС из-за недолива

Основой для поправок должно стать вдумчивое изучение специалистами Росстандарта всего комплекса информации, связанного с проблемой: ведомство собирается определить основные причины недолива. В списке наиболее вероятных, как сообщают "Известия" – преднамеренные действия АЗС, нарушающие законодательство, и несовершенство измерительного оборудования, которое следит за количеством налитого топлива.

Так или иначе, Росстандарт уже разработал пакет мер, принятие которых позволит ведомству бороться с нарушителями. Одно из центральных предложений – официальное разрешение специалистам ведомства в качестве тайных покупателей проводить контрольные закупки на заправочных станциях. Планируются и регулярные внеплановые и инспекционные проверки, причем для них будет разработан некий специальный инструментарий.

Кроме того, Росстандарт собирается уточнять (и, по всей видимости, ужесточать) требования к измерительным устройствам на топливораздаточных колонках. И, наконец, готовится предложение по введению штрафов для владельцев АЗС, систематически недоливающих топливо.

За некачественное топливо заправщиков уже наказывают посредством так называемых "оборотных" штрафов – их размер исчисляется исходя из оборота конкретной станции и составляет от 1 до 3% годовой выручки. Аналогичную систему предлагается ввести и для наказания за недолив.