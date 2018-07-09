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© Michelin

9 июля 2018 13:11

Автопром 104

Michelin собирается выпускать шины из дерева

Компания Michelin всерьез раздумывает над альтернативой тем компонентам в составе шинной резины, которые изготавливаются из нефти. В качестве потенциального возобновляемого ресурса рассматриваются, к примеру, отходы деревообрабатывающей промышленности.

В Michelin посчитали, что нефти как ресурсу уже пора придумывать альтернативы и планируют переходить на более распространенные и легкодоступные источники сырья. Как заявил директор компании по научным разработкам Сирил Роже, в качестве одного из легко осваиваемых вариантов рассматривается древесная щепа.

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В настоящее время 80% компонентов состава резиновой смеси для шины имеет нефтяное происхождение. Однако, уже в ближайшем будущем Michelin собирается перейти на эластомеры, сделанные из отходов деревообрабатывающего производства. По словам Роже, это отличное решение для будущего, не в последнюю очередь за счет снижения производственных затрат: на "добычу" сырья у шинных заводов будет уходить значительно меньше средств. Кроме того, такой подход будет существенно меньше вредить экологии.

В настоящее время Michelin занимается исследованиями этой технологии на полигоне в Бразилии. Интересно, что на своих плантациях, где компания выращивает деревья для исследований, шинники планируют сажать также и пищевые культуры – бананы и какао.

По предварительным планам, на эластомеры из древесины Michelin перейдет уже в 2020 году. Однако, вероятнее всего, конечный потребитель покрышек этой марки перехода даже не заметит: обещано, что смена источника сырья на потребительских качествах шин никак не отразится.

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