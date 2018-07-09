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© tyresafe.org

9 июля 2018 12:09

Дороги 36

Дорожников заставят быстрее чинить дороги

С 1 сентября нынешнего года начнет действовать новый ГОСТ, в котором содержатся требования к состоянию дорог. По этому стандарту дорожникам придется более оперативно чинить асфальт и восстанавливать разметку, а инспекторам ГИБДД – более плотно контролировать их деятельность.

Новый документ, который должен прийти на смену ГОСТу 25-летней давности, разработан РосдорНИИ по заказу Росавтодора. Как сообщает "Коммерсант", на ремонт дорожных дефектов площадью от 0,06 кв.м. и глубиной от 5 см в зависимости от их размера и категории дороги отводится от 1 до 12 дней, более мелкие выбоины можно будет чинить до 20 суток. На устранение "волны" на асфальте отводится до 12 суток, "гребенки" и колеи – до двух недель.

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Поврежденные знаки дорожники должны будут восстанавливать в срок от одного до трех дней, на восстановление "зебры" на пешеходном переходе отводится до трех суток и тому подобное. Новым ГОСТом дорожникам вменяется в обязанность и убирать посторонние предметы с проезжей части, тротуаров и остановок, причем на это отводится не более трех часов. Если же обломок ограждения или обрывок покрышки валяется на обочине, его можно будет убрать в течение трех суток.

Оговаривает новый ГОСТ и некоторые особенности зимней эксплуатации дорог. Например, в нем появились описания рыхлого снега, талого снега, снежного наката и гололеда, а также понятие "момент обнаружения зимней скользкости" - момент появления информации об обнаружении гололеда. Если слой рыхлого снега толщиной более 5 см образовался на тротуаре или пешеходной дорожке, его нужно будет убрать в течение суток. Кроме того, ГОСТом легализуются и так называемые "зимники", именуемые в документе дорогами с уплотненным снежным покровом. Однако, такой покров можно будет применять только на дорогах с низким трафиком и скоростью движения не более 60 км/ч.

Интересно, что документом оговаривается и "срок жизни" временных знаков: дорожники будут обязаны убрать временный знак в течение суток после того, как устранена причина его установки. Таким образом, не исключено, что ГОСТ ликвидирует практику "забывания" знаков ограничения скорости на уже отремонтированных участках дорог.

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