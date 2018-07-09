Cadillac запланировал новое купе – и почти рассекретил его

Насколько можно разглядеть на схематичных эскизах, купе выполнено в той же дизайнерской стилистике, что и представленный пару лет назад концептуальный седан Escala. Это заметно как по деталям оформления передней части купе (бамперу и головной оптике), так и по его силуэту: к примеру, издание Motor1 утверждает, что одно из патентных изображений очень напоминает один из поисковых дизайнерских эскизов, выполненных перед постройкой концепта.

Пока не уточняется, запатентовал ли производитель экстерьер прототипа, или речь в конце концов пойдет о серийной модели. В последнем случае, судя по всему, новому купе Cadillac предстоит конкурировать с такими моделями, как Lexus LC или BMW 8 серии. Соответственно, новинка должна стать достаточно габаритной и мощной – во всяком случае, крупнее и мощнее, чем нынешнее купе Cadillac ATS, единственное купе в линейке марки.

Если купе снабдят той же самой силовой установкой, что и концептуальный седан, то оно получит 4,2-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 500 л.с. Впрочем, серийный Cadillac ATS оснащается мотором с ненамного меньшей мощностью – его 3,6-литровый V6 обеспечивает 470 л.с. и ускорение до 100 км/ч за 4,2 с.

Не исключено, впрочем, что Cadillac пока, что называется, прощупывает почву, изучая реакцию потенциальных покупателей на эксперименты в новых для себя сегментах. В этом случае до конвейерной реализации двухдверного проекта дело может не дойти вовсе.