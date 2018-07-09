Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
217269
УАЗ выпустит дешевого конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4

УАЗ выпустит дешевого конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4
185480
Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили

Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили
363101
© http://gmauthority.com

9 июля 2018 11:04

Новинки 0

Cadillac запланировал новое купе – и почти рассекретил его

В глобальную Сеть просочились изображения нового купе Cadillac, которые производитель отправил в патентные органы. Правда, пока эти изображения больше задают вопросов, чем дают ответов, но оставляют надежду на возвращение марки в жанр "гран туризмо".

Насколько можно разглядеть на схематичных эскизах, купе выполнено в той же дизайнерской стилистике, что и представленный пару лет назад концептуальный седан Escala. Это заметно как по деталям оформления передней части купе (бамперу и головной оптике), так и по его силуэту: к примеру, издание Motor1 утверждает, что одно из патентных изображений очень напоминает один из поисковых дизайнерских эскизов, выполненных перед постройкой концепта.

У Cadillac появился новый компактный кроссовер...

Пока не уточняется, запатентовал ли производитель экстерьер прототипа, или речь в конце концов пойдет о серийной модели. В последнем случае, судя по всему, новому купе Cadillac предстоит конкурировать с такими моделями, как Lexus LC или BMW 8 серии. Соответственно, новинка должна стать достаточно габаритной и мощной – во всяком случае, крупнее и мощнее, чем нынешнее купе Cadillac ATS, единственное купе в линейке марки.

Если купе снабдят той же самой силовой установкой, что и концептуальный седан, то оно получит 4,2-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 500 л.с. Впрочем, серийный Cadillac ATS оснащается мотором с ненамного меньшей мощностью – его 3,6-литровый V6 обеспечивает 470 л.с. и ускорение до 100 км/ч за 4,2 с.

Не исключено, впрочем, что Cadillac пока, что называется, прощупывает почву, изучая реакцию потенциальных покупателей на эксперименты в новых для себя сегментах. В этом случае до конвейерной реализации двухдверного проекта дело может не дойти вовсе.

Фотогалерея 6 фото

Аналитика

Назван самый популярный кузов в России

Автопром

Компания Land Rover похоронила трехдверный кроссовер Evoque

Новую Toyota Supra покажут уже через неделю Компания Toyota пообещала, что "ездовая" демонстрация нового поколения культового купе Supra, которое на этот раз японцы строят вместе с BMW, состоится на фестивале скорости в Гудвуде уже в следующие выходные. Правда, ждать каких-то сенсаций от показа пока не приходится.
Эксперимент не удался: новая Skoda Octavia вернется к "нормальным" фарам Со сменой поколений Skoda Octavia дизайнеры откажутся от раздельной головной оптики, вернув модель к традиционным фарам. Как ни странно, на это решение повлияла отнюдь не популярность модели, так как сами по себе продажи "Октавии" продолжают расти - даже четырехглазой.
Новый Range Rover будет конкурировать с "Бентли" и "Роллс-Ройсами" Компания Jaguar Land Rover уже начала работу над флагманским внедорожником нового поколения. Более того, кое-какие сведения о нем уже просочились. По всей видимости, британцы крайне недовольны успехами своих соседей по острову и намерены навести свои порядки в премиальном сегменте.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера