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© АвтоВАЗ

9 июля 2018 09:58

Аналитика 276

Назван самый популярный кузов в России

У России свой путь даже в предпочтениях кузовов автомобилей. Когда та же соседняя Европа предпочитает компактные хэтчи и кроссоверы,у нас пока в ходу другие машины.

В России из 42,4 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2018 года) большинство приходится на кузов седан, сообщает "Автостат". В конкретных цифрах это 18,9 млн единиц или 44,6% от общего количества машин в РФ.

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На втором месте по популярности - универсалы: их в стране 12,7 млн экземпляров и они занимают 30% российского автопарка.

Хэтчбекам принадлежит 20% всех легковых автомобилей в стране, что эквивалентно 8,4 млн штук. Как отмечают аналитики, на долю трех перечисленных типов кузова приходится около 95% имеющихся в России машин.

Такое преобладание седанов эксперты связывают с историческими предпочтениями россиян, корни которых уходят еще в советский период. Так, самыми массовыми автомобилями в РФ являются вазовские "семерки" и "шестерки".

Аналитика также добавляют, что около 40% парка легковых автомобилей в стране - это "нашемарки". И первое место здесь ожидаемо занимает Lada, которой принадлежит треть (13,87 млн машин). На долю других российских марок приходится только каждый пятнадцатый зарегистрированный в ГИБДД РФ легковой автомобиль (2,9 млн штук).

Более 60% парка (25,62 млн единиц) занимают иномарки. Первое место у Toyota (3,76 млн штук и 9% парка.), далее с долей 4,7% идет Nissan (2,01 млн шт.), третье место среди иномарок - у Hyundai (1,87 млн шт.).

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