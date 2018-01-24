Посчитали-прослезились: тягово-сцепное устройство для Bentley Bentayga

При желании и необходимости суперроскошный Bentley Bentayga легко можно оснастить складным тягово-сцепным устройством, которое выдвигается из-под заднего бампера с помощью электропривода. Достаточно лишь нажать кнопку на боковой панели багажного отделения. Фаркоп аналогичной конфигурации встречается, например, у соплатформенной модели Audi Q7.



И не стоит относиться к этому с иронией - это у нас "Бентайгу" с прицепом днем с огнем не встретишь, а западные аристократы не прочь перевезти на Bentley какой-нибудь люксовый катер на излюбленный водоем. Для "британца" это вообще не нагрузка, особенно когда речь идет о версии с W12 (608 л.с. и 900 Нм).

Минимальная цена 11,9 млн руб Максимальная цена 25,3 млн руб

Сцепное устройство для VW Group традиционно выпускает специализированная немецкая компания Westfalia-Automotive, что подтверждает и соответствующая маркировка на блоке сервопривода, соседствующая с заводским кодом детали. Если вы еще не в курсе, то "Вестфалия" на протяжении десятков лет известна своим дополнительным оборудованием для транспортировки, автокемпинга и активного отдыха. Она же, кстати, поставляет на "фольксвагеновский" конвейер и более простые механические фаркопы для разных "Гольфов" и "Пассатов".



Вот что пишет об этом устройстве сам производитель:

Фаркоп практически незаметен и всегда готов к работе: складные тягово-сцепные устройства разработаны в компании Westfalia-Automotive и отличаются удобством и простотой в использовании. При необходимости тягово-сцепное устройство раскладывается в течение нескольких секунд с помощью электропривода или вручную – в остальное время оно скрыто под бампером. Благодаря компактной конструкции и особому процессу складывания данное устройство может применяться в легковых автомобилях с ограниченным местом для установки. Из маркетинговых материалов Westfalia-Automotive.

В принципе, механические тягово-сцепные устройства этой компании зарекомендовали себя хорошо, а вот как будут ходить технически более изощренные версии с сервоприводом, пока вопрос. Все-таки наличие электрического механизма всегда заставляет лишний раз подумать, прежде чем штурмовать, к примеру, водные преграды, и насколько блок хорошо защищен от влаги, соли и реагентов, тоже сказать сложно. Вдобавок стальная траверса с крюком и сервоприводом гарантированно пострадает даже при легком ударе в заднюю часть кузова, так что перспектива напороться на замену устройства - не такая уж и туманная.

А раз мы говорим о Bentley, то подразумеваем, что будет не просто дорого, а фантастически дорого. Мы посчитали интересным выяснить, во сколько обойдется новый механизм фаркопа для Bentley Bentayga на примере автомобиля 2016 года выпуска с мотором W12. Как сообщили нам официальные дилеры марки Bentley в Москве, новая траверса в сборе с блоком электропривода и розеткой стоит немыслимые 357 812 рублей! Сюда нужно прибавить стоимость работ по установке и подключению детали на "Бентайгу" согласно нормо-часам - это еще 13 750 рублей. Итоговая сумма - 371 562 рубля!

Запчасти 357 812 рублей Работы по установке 13 750 рублей Итого 371 562 рубля

Цифра, конечно, впечатляет! Удивительно, как дорого может стоить малозначительная, на первый взгляд, деталь, на которую в повседневной эксплуатации просто не обращаешь внимания. И если вы сейчас предполагаете, что компания Bentley явно накрутила цену за свое громкое имя, то вы совершенно правы. Мы выяснили, что абсолютно аналогичное по функционалу и конструкции тягово-сцепное устройство для того же Audi Q7 по состоянию на сегодня стоит более чем на треть дешевле - "всего" 204 460 рублей.



Но сломанных фаркопов бояться - на Bentley не ездить. Маловероятно, что сумма в 300-400 тысяч рублей сделает дыру в тугом кошельке владельца "Бентайги".