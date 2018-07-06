Арабы вложат миллионы в проект "Кортеж"

Желание вложиться в проект "Кортеж" озвучил Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun (ОАЭ), пишет "Интерфакс". Предполагается, что арабский инвестор войдет в совместное предприятие по производству и дистрибуции автомобилей проекта "Кортеж" в качестве нового партнера.

При этом DSDF готов вложить в СП до 110 млн евро. Инвестиции направят на разработку и производство автомобилей класса "люкс" гражданского назначения под брендом Aurus, а также линейки бронированных автомобилей.

Как говорится в сообщении Минпромторга РФ, соглашение о создании СП было подписано DSDF, ФГУП НАМИ (инжиниринговый партнер) и ПАО "Соллерс" (производственный партнер) в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы Бин Зайед Аль Нахайяна на заседании российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Казани.

"Это соглашение о том, что при подписании уже корпоративного документа Tawazun войдет (в уставный капитал - ИФ). Это пока меморандум, но при этом определена сумма инвестиций более 100 млн евро, если быть точным - 110 млн евро", - сказал Мантуров журналистам.

При этом он отметил, что, предварительно, арабский инвестфонд получит долю около 30% в СП "Аурус", НАМИ получит 60% с лишним, около 5% достанутся "Соллерсу".