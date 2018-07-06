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© Volkswagen

6 июля 2018 20:11

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В России зазывают на сервисы больше тысячи Volkswagen Terramont

Новейший кроссовер Volkswagen Terramont только недавно стартовал на российском рынке, а уже попал под отзывную кампанию. Впрочем, и повод нешуточный.

Росстандарт сообщил о согласовании с ООО "Фольксваген Груп Рус" добровольного отзыва 1174 кроссоверов Volkswagen Teramont. Отзыву подлежат автомобили, проданные в нашей стране в 2018 году. 

В электронных ПТС появятся данные об отзывах на ремонт...

Причиной отзыва транспортных средств является неудовлетворительное описание установки детских сидений в бортовой документации. В случае если детское сиденье на среднем ряду установлено неправильно, то замки ремней соседних сидений окажутся перекрытыми и будут повреждены.

На транспортных средствах Volkswagen Teramont будет проведена проверка средних замков ремней безопасности во втором ряду сидений.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Teramont, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

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