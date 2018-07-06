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© Mercedes-Benz

6 июля 2018 17:06

Дороги 288

Ученые разгадали, почему водители засыпают за рулем

Австралийские исследователи обнаружили неожиданную причину сонливости водителей за рулем: по их мнению, в этом повинны естественные низкочастотные вибрации. Исследование может привести к принципиальному пересмотру конструкции водительского кресла.

"Наши исследования показывают, что устойчивые вибрации на низких частотах способны убаюкать даже хорошо себя чувствующих и отдохнувших людей", - цитирует издание Science Daily профессора технологического университета Мельбурна Стивена Робинсона.

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Исследователи тестировали свою гипотезу на 15 добровольцах, которые при помощи виртуального симулятора "вели" автомобиль по однообразной двухполосной дороге. Кресло, в котором сидел доброволец, было установлено на виброплатформе, генерирующей вибрации с частотой 4-7 герц. При этом тест каждый доброволец проходил дважды – с вибрацией и без.

Ученые заявили, что первые признаки сонливости на виброплатформе добровольцы начинали проявлять примерно через 15 минут после начала тестов. К истечению 30 минут сонливость прогрессирует, а концентрация внимания снижается, а своего пика процесс достигает через 60 минут после начала вождения. Постоянная низкочастотная вибрация вызывает утомляемость, которая приводит к сонливости, что затрудняет водителю выполнение даже простейших умственных задач. А это, в свою очередь, провоцирует риск аварии: в Австралии около 20% ДТП с жертвами спровоцированы именно водительской усталостью.

Авторы исследования рассчитывают, что их выводы будут приняты во внимание разработчиками водительских кресел – предположительно, чтобы снизить риск повышенной утомляемости, кресло требуется дополнительно виброизолировать. Однако, эксперты планируют продолжить свои исследования, так как заявляют, что вибрации на некоторых частотах способны давать обратный эффект – помогать водителям оставаться бодрыми и собранными.

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