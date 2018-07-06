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© Mercedes-Benz

6 июля 2018 16:05

Новинки 96

Mercedes-Benz намекнул на интерьер нового поколения GLE

Дебют нового вседорожника Mercedes-Benz GLE состоится только осенью – на автосалоне в Париже. Однако, производитель уже сейчас начинает интриговать: опубликованы, к примеру, дизайнерские скетчи, изображающие салон будущей новинки.

Деталей на скетчах, конечно, не разобрать. Однако, главное уже понятно: новинка получит салон, скроенный по тем же лекалам, что и интерьеры последних новых моделей Mercedes-Benz. Кроссоверу достанутся и огромная цифровая панель, составленная из объединенных вместе двух 12,3-дюймовых дисплеев, и рулевое колесо в стиле S-класса.

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Однако, двумя мониторами дело не ограничится. Известно, к примеру, что сенсорные панели будут вмонтированы в горизонтальные спицы руля. Управление мультимедийной системой тоже будет осуществляться при помощи сенсорной панели, которая заменит собой привычную поворотную "шайбу". Кроме того, мультимедийка GLE получит и новый фирменный интерфейс MB User eXperience (MBUX), позволяющий управление голосовыми командами.

Издание Autocar сообщает также, что внедорожник сохранит традиционное расположение рычага переключения передач на руле: это позволило создателям высвободить дополнительное место на центральном тоннеле для двух больших подстаканников.

Новое поколение Mercedes-Benz GLE построено на модульной платформе MHA, которая считается эволюцией архитектуры MRA, которая, в свою очередь, уже стала основой для многих новинок марки. В целом производитель заявляет, что новинка разработана буквально "с чистого листа" и имеет очень мало общего с нынешней моделью, которая, по сути, появилась на свет еще в 2011 году под именем Mercedes-Benz ML.

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