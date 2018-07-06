Новую Toyota Supra покажут уже через неделю

По всей видимости, яркий фирменный камуфляж с кузова спорткара не снимут даже во время первого публичного выступления: производитель обмолвился, что выступать будет прототип, хоть и с серийным кузовом. Так что составить представление о внешности спорткара можно будет лишь отдаленное. А вот по части технических характеристик Toyota вполне может и приоткрыть завесу тайны.

По предварительным данным, "Супра" получит трехлитровую рядную "шестерку" с турбонаддувом, которая сможет развивать около 350 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Работать мотору предстоит в паре с восьмиступенчатым роботом и, как легко догадаться, обе составляющих силовой установки позаимствованы у BMW.

Купе, как ожидается, будет весить около полутора тонн, но благодаря обширному использованию карбона в конструкции окажется несколько легче своей предшественницы – "Супры" четвертого поколения, снятой с конвейера в 2002 году. При этом ожидается, что до 100 км/ч купе сможет ускоряться примерно за 3,8 с – результат, вполне сопоставимый, к примеру, с характеристиками некоторых версий Porsche 911.

Ожидается, что и габариты Toyota Supra будут похожими: по данным издания Autocar, длина купе составит 4 380 мм, ширина – 1 855 мм, а высота 1 290 мм при колесной базе в 2 470 мм.

Стоит отметить, что Toyota, публикуя какие-либо новости о своем будущем спортивном флагмане, не устает подчеркивать его отличия от BMW Z4, с которым Supra делит платформу. Утверждается, что японское купе получит собственные уникальные поведенческие характеристики и уникальную внешность.