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© АвтоВести

6 июля 2018 14:03

Аналитика 424

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Учитывая колебания курсов валют за последние годы, некоторые автомобили даже после трехлетней эксплуатации можно попытаться продать если не дороже первоначальной цены, то хотя бы за сопоставимую стоимость. Однако, большинство машин все же теряют в цене – но по-разному.

Сервис продаж автомобилей CarPrice опубликовал результаты исследования ценовой политики на вторичном рынке. Исследователи изучали цены, за которые были реализованы самые популярные автомобили с пробегом не старше трех лет, причем исследуемые машины были разбиты на четыре ценовых сегмента. Экспертам удалось выяснить, какие модели дешевеют быстрее всего, а какие сохраняют свою стоимость.

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В сегменте до 500 000 рублей лидером рейтинга стал Renault Logan, который при желании можно продать почти за цену покупки: за три года он в среднем потерял в цене всего 1,3%. На втором месте Lada Vesta, подешевевшая на 6,3%, на третьем оказался не слишком распространенный на российском рынке Ford Fiesta с результатом в 7,4%. Быстрее всего в этом сегменте дешевеет, как выяснилось, Lifan Solano: он потерял 44% от первоначальной цены.

В диапазоне от полумиллиона до миллиона рублей по данным экспертов лидирует Suzuki Vitara, которая не потеряла в цене вообще ничего. По 5% стоимости потеряли Nissan Qashqai II и VW Tiguan, 6% - Ford Kuga. Стремительнее всего дешевела Hyundai Elantra V – ее придется продавать в среднем на 33% меньше первоначальной цены.

Лидером сегмента от миллиона до полутора стала обновленная Mazda CX-5, подешевевшая за три года благодаря росту курса валют всего на 1%. Следом за ней выстроились Kia Sorento (-7%) и снова Ford Kuga (-11%) – по всей видимости, в рейтинге участвовали автомобили в разных комплектациях, представляющие, соответственно, разные ценовые диапазоны. Антилидером же названо семейство BMW 3 серии, которое последовательно дешевело каждый год эксплуатации и к концу третьего года потеряло в цене 23%. Впрочем, эксперты сервиса называют такую потерю в цене в целом нормальной.

Наконец, автомобили дороже полутора миллионов рублей, как оказалось, нередко после первого года эксплуатации лишь дорожали. Скажем, лидер рейтинга Porsche Cayman за первый год прибавил в цене 35%, что и позволило ему на исходе третьего года быть дороже на 11%. Правда, в этом случае свою роль сыграл и режим щадящей эксплуатации, характерный для такого типа автомобилей – даже за три года подобные модели редко "наматывают" больше 15 000 км пробега. Второе место оказалось за вполне практичной Hyundai Santa Fe с результатом в 6% потери, третье – за Lexus NX, который за три года подешевел на 10%. Самым же стремительно дешевеющим автомобилем в этом сегменте вторичного рынка назван Land Rover Discovery IV, который потеряет 40% стоимости.

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