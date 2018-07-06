Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
355092
Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен

Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен
220710
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
216961
© Auto.ru

6 июля 2018 13:07

Автокурьезы 716

За "Ё-мобили" попросили миллионы

В России выставили на продажу автомобили проекта "Ё-мобиль", попросив за них совсем нескромный ценник.

Объявление о продаже сразу нескольких прототипов проекта "Ё-мобиль" появилось на интернет-площадке Auto.ru. Прототипы созданы компанией "Ё-инжиниринг" с 2010 по 2014 год, а реализует их продавец из Минска, который просит за машины 5 000 000 рублей.

Ранее за долги были распроданы спорткары и кроссовер "Маруся"...

Он сообщает, что "на каждый автомобиль есть подборка исторических фотографий". В объявлении продавец разместил фото трех 5-дверных кроссоверов, фургона, хэтчбека и одного из четырех электрокаров ё-Crossback EV (один из них, синего цвета, в 2014 году был подарен лидеру ЛДПР Жириновскому). Кстати, в 2017 автомобиль у Жириновского сломался, но в Правительстве эпатажному политику пообещали помочь с ремонтом.

При этом по фото видно, что у одних автомобилей салон цел, у других - частично разобран. Сам владелец тоже собщает, что "цена зависит от состояния и комплектности автомобиля".

Напомним, широко разрекламированный проект гибридного "Ё-мобиля" бизнесмена и политика Михаила Прохорова был анонсирован еще в 2010 году. Но дальше громких планов и нескольких ходовых прототипов дело не продвинулось. В 2014 году проект закрылся. Тогда же Прохоров передал все наработки по проекту государственному институту НАМИ за символическую плату в 1 евро. Тогда бизнесмен пояснил, что не имел морального права продать проект за границу, хотя предложения, и довольно стоящие, были.

В 2013 году АвтоВести даже успели протестировать прототипы "Ё-кроссовера". Этот тест-драйв в двух частях можно почитать здесь и здесь.

Дороги

Угнал и сломал? Возмести! Власти готовят новый законопроект против угонщиков

Аналитика

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

81-летняя пенсионерка доехала из Африки в Лондон на старой "Тойоте" Джулии Альбе, пенсионерке из Кейптауна, дорого обошелся звонок на радио: опрометчивое заявление в прямом эфире внезапно привело к путешествию через два континента – Африку и Европу. Совокупный возраст Джулии и ее Toyota Corolla по прозвищу "Трейси" превышает 100 лет.
В торговом центре расплавили клиентский Lexus солнечным "зайчиком" В Ростове-на-Дону владелец автомобиля Lexus оставил свою машину на стоянке у одного из торговых центров, а когда вернулся, обнаружил, что автомобиль оплавился изнутри и снаружи. Причиной оказался безобидный на вид солнечный "зайчик" из-за конструкции ТЦ, уверен хозяин машины.
Ливанских девушек-полицейских одели в соблазнительную униформу (видео) Обычно регулировщики ассоциируются далеко не со стройными девушками в коротких шортах, но только не в Ливане. Местные регулировщицы произвели настоящий фурор среди водителей и туристов, облачившись в летний вариант полицейской униформы.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера