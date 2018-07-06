За "Ё-мобили" попросили миллионы

Объявление о продаже сразу нескольких прототипов проекта "Ё-мобиль" появилось на интернет-площадке Auto.ru. Прототипы созданы компанией "Ё-инжиниринг" с 2010 по 2014 год, а реализует их продавец из Минска, который просит за машины 5 000 000 рублей.

Он сообщает, что "на каждый автомобиль есть подборка исторических фотографий". В объявлении продавец разместил фото трех 5-дверных кроссоверов, фургона, хэтчбека и одного из четырех электрокаров ё-Crossback EV (один из них, синего цвета, в 2014 году был подарен лидеру ЛДПР Жириновскому). Кстати, в 2017 автомобиль у Жириновского сломался, но в Правительстве эпатажному политику пообещали помочь с ремонтом.

При этом по фото видно, что у одних автомобилей салон цел, у других - частично разобран. Сам владелец тоже собщает, что "цена зависит от состояния и комплектности автомобиля".

Напомним, широко разрекламированный проект гибридного "Ё-мобиля" бизнесмена и политика Михаила Прохорова был анонсирован еще в 2010 году. Но дальше громких планов и нескольких ходовых прототипов дело не продвинулось. В 2014 году проект закрылся. Тогда же Прохоров передал все наработки по проекту государственному институту НАМИ за символическую плату в 1 евро. Тогда бизнесмен пояснил, что не имел морального права продать проект за границу, хотя предложения, и довольно стоящие, были.

В 2013 году АвтоВести даже успели протестировать прототипы "Ё-кроссовера". Этот тест-драйв в двух частях можно почитать здесь и здесь.