Угнал и сломал? Возмести! Власти готовят новый законопроект против угонщиков

Законопроект родился на основании постановления Конституционного суда, который в 2015 году вынес положительное решение по иску одного из пострадавших от угона. У жителя Астрахани Владимира Кряжева угнали автомобиль, чтобы покататься, и бросили, причем сразу после этого машина пережила второй угон подряд.

После этого ни машину, ни "третьих лиц" уже не нашли, а с тех угонщиков, которые лишили Кряжева машины первыми, местный суд взыскивать ущерб отказался, заявив, что действовали они "без цели хищения". Впрочем, Конституционный суд постановил, что выплатить пострадавшему компенсацию они все-таки должны.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в случае окончательного одобрения законопроекта граждане, у которых украли автомобиль, смогут "предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного чужому имуществу, к тем, кто создает условия для причинения вреда" - как в вышеописанном случае. "Если последний вор не найден, то первый будет отвечать", - резюмировал Крашенинников.

Если же полиция сможет отыскать и угонщиков, и непосредственных "исполнителей" ущерба, ответственность предполагается делить между ними: "В случаях неправомерного завладения чужим имуществом одним лицом, в результате чего были созданы условия для последующего повреждения либо утраты имущества вследствие действий другого лица, применяют правила о совместном причинении вреда", – говорится в законопроекте.