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© Suzuki

6 июля 2018 11:10

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Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)

Новое поколение культового компактного внедорожника было представлено относительно недавно, но в "домашнем" исполнении, для рынка Японии. Сейчас Suzuki рассказала о том, в каком виде Jimny отправится на внешние рынки, включая и Россию.

В Европе новый "Джимни" будет продаваться с безальтернативным полуторалитровым мотором, который пришел на смену прежнему агрегату объемом 1,3 л (85 л.с., 110 Нм). Производитель утверждает, что новый двигатель обеспечивает более высокие тяговые показатели во всем рабочем диапазоне, а особенно в нижней его части, что важно для передвижения по бездорожью. Мотор развивает 102 л.с. и 130 Нм крутящего момента, причем максимума тяги достигает при 4 000 об/мин.

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Кроме того, заявлено, что хоть новый мотор и имеет больший рабочий объем, он оказался заметно более экономичным, чем отправленный на покой двигатель. Именно этот мотор наверняка получит и российская версия новинки.

Suzuki планирует агрегатировать новый мотор для европейских покупателей с 5-ступенчатой механической КПП с оптимизированными передаточными числами. Кроме того, опционально будет доступен и 4-диапазонный автомат, также переработанный ради дополнительной экономии топлива.

Систему полного привода Jimny получит по умолчанию: производитель именует ее Allgrip Pro AWD. Система может работать в трех традиционных режимах – моноприводном 2H, полноприводном с повышающей передачей и полноприводном с "понижайкой". И вместо кнопки раздатка теперь управляется рычагом. Кроме того, внедорожнику добавили еще и систему трекшн-контроля, которая умеет подтормаживать буксующие колеса - "Джимнику" теперь не страшны диагональные вывешивания.

В списке систем безопасности появились система стабилизации, функции распознавания пешеходов и дорожных знаков, автоторможение, контроль полосы, ассистент спуска и автоматическое переключение фар.

В новом поколении Suzuki Jimny сохранил рамную конструкцию и неразрезные мосты спереди и сзади, клиренс вырос со 190 до 210 мм. Никуда не делась и достойная геометрическая проходимость: угол въезда у внедорожника составляет 37 градусов (+2 градуса), угол съезда – 49 (+23 градуса), а угол рампы – 28 градусов (- 4 градуса).

Что касается примерной стоимости внедорожника, то она, по всей видимости, будет объявляться ближе к запуску продаж Suzuki Jimny на конкретных рынках. Прошлое поколение сейчас стоит в России от 1 175 000 рублей, и новая генерация неизбежно станет еще дороже. 

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