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© Hyundai

6 июля 2018 10:01

Аналитика 244

В России назвали самые популярные кроссоверы июня

Подведены очередные итоги российских продаж разнокалиберных вседорожников. Некоторые участники рынка серьезно укрепили свои позиции, однако топовые позиции по-прежнему занимают модели, уже заслужившие звание бестселлеров.

Агентство "Автостат" проанализировало продажи кроссоверов и вседорожников в июне и вычислило первую десятку самых популярных у россиян моделей. Безоговорочным лидером этого сегмента рынка назван Hyundai Creta: в июне его владельцами стали 5 768 человек, что на 44% больше, чем ранее.

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На второй позиции закрепился еще один бестселлер – Renault Duster, прибавивший 2% продаж – его реализация выросла до 3 996 единиц. Наконец, на третьем месте по-прежнему находится Kia Sportage, в пользу которого сделали выбор 2 956 человек (+1%). Четвертое – за Lada 4x4, популярность которой выросла на 18%, а на пятой позиции – Renault Kaptur, потерявший 5% (2 664 машины).

Кроме вышеперечисленных, в Топ-10 вошли VW Tiguan, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai, который попал в десятку благодаря росту продаж сразу на 35% - до 2 201 единицы.

Однако, по данным агентства, самый резкий рывок совершил Mitsubishi Outlander, продажи которого выросли сразу на 98% (по всей видимости, за счет переднеприводной модификации). Месяц назад в списке десяти самых популярных кроссоверов России Outlander тоже не значился.

Что касается рейтинга за первые полгода 2018 г., то первая тройка по итогам шести месяцев совпадает с июньской: Hyundai Creta, Renault Duster и Kia Sportage.

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