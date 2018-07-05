В Австралии десятки машин утонули в расплавившемся асфальте

Австралийский канал ABC News сообщает, что из-за проблем с дорожным покрытием пострадали более пятидесяти автомобилей. Асфальт, судя по всему, расплавился из-за жары, и опрошенные каналом автомобилисты называли себя "насекомыми, попавшими в паутину". Интересно, что расплавившийся участок дороги был отремонтирован только неделю назад.

Указывается, что у некоторых пострадавших автомобилей повреждены не только колеса, облепленные битумом, но и детали кузова.

Подавляющему большинству автомобилистов пришлось полностью менять покрышки, так как отчистить их от битума оказалось невозможно.

В Департаменте транспорта и дорог штата заявили, что причиной повреждения дорожного покрытия могло стать сочетание факторов. Во время ремонта дороги стояла холодная и влажная погода, а почти сразу по завершении работ ударила небывалая жара. Однако, чиновники не исключают и нарушения технологий, допущенного подрядчиком. Расследование случившегося уже идет.

В Департаменте уже заявили, что все автовладельцы, чей транспорт пострадал на этом участке дороги, получат соответствующие компенсации.

В каждом конкретном случае размер компенсации будет рассчитываться индивидуально. Власти штата постараются загладить инцидент как можно скорее.