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© abc.net.au

5 июля 2018 19:21

Дороги 216

В Австралии десятки машин утонули в расплавившемся асфальте

Дорожный департамент австралийского штата Квинсленд готовится отбиваться от многочисленных исков со стороны автомобилистов. На недавно отремонтированной дороге асфальт расплавился до такой степени, что машины буквально тонули в битуме.

Австралийский канал ABC News сообщает, что из-за проблем с дорожным покрытием пострадали более пятидесяти автомобилей. Асфальт, судя по всему, расплавился из-за жары, и опрошенные каналом автомобилисты называли себя "насекомыми, попавшими в паутину". Интересно, что расплавившийся участок дороги был отремонтирован только неделю назад.

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Указывается, что у некоторых пострадавших автомобилей повреждены не только колеса, облепленные битумом, но и детали кузова.

Подавляющему большинству автомобилистов пришлось полностью менять покрышки, так как отчистить их от битума оказалось невозможно.

 

В Департаменте транспорта и дорог штата заявили, что причиной повреждения дорожного покрытия могло стать сочетание факторов. Во время ремонта дороги стояла холодная и влажная погода, а почти сразу по завершении работ ударила небывалая жара. Однако, чиновники не исключают и нарушения технологий, допущенного подрядчиком. Расследование случившегося уже идет.

 

В Департаменте уже заявили, что все автовладельцы, чей транспорт пострадал на этом участке дороги, получат соответствующие компенсации. 

 

В каждом конкретном случае размер компенсации будет рассчитываться индивидуально. Власти штата постараются загладить инцидент как можно скорее.

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