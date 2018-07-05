Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
162357
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
216845
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
354972
© АвтоВести

5 июля 2018 18:30

Дороги 24

В России предложили отказаться от использования штрафстоянок

Штрафстоянка на данный момент служит местом сбора автомобилей, чьи владельцы допустили нарушение ПДД. По факту, она становится дополнительным наказанием для водителей помимо основного штрафа за нарушение, и в Госдуме уже прозвучало предложение такие площадки упразднить.

С предложением "похоронить" штрафстоянки на пленарном заседании Госдумы выступил единоросс Сергей Вострецов, который заявил, что они стали рассадником коррупции в правооохранительных органах. Депутат считает, что, в случае нарушения правил парковки или если автомобиль препятствует движению машину достаточно переместить на соседнюю улицу – туда, где стоянка разрешена.

Независимые АЗС признали недолив топлива, но на "замерщиков" подадут в суд

"Штрафстоянки должны уйти в прошлое, их надо запретить, оставить только отстойники для брошенных автомобилей. Если ТС мешает движению, то его нужно передвигать на ближайшее разрешенное место. И взымать штраф за само нарушение и процедуру (передвижения). Предлагаю продумать новую законодательную инициативу и совместно внести. Так мы ликвидируем кормушку", — цитирует депутата агентство Regnum.

О реакции коллег Вострецова на такое достаточно радикальное заявление пока не сообщается.

Между тем, сегодня депутаты отказались отменять оплату принудительной эвакуации автомобилей. Депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев еще в 2016 году предлагали изменить КоАП в той части, которая возлагает оплату услуг эвакуаторщиков на нарушителя. Они как раз указывали на то, что в подавляющем большинстве случаев стоимость этих услуг оказывается в несколько раз выше суммы штрафа.

Однако, законопроект был отклонен по причине того, что депутаты не предложили никаких альтернатив – не уточнили, где именно брать средства на оплату работы эвакуационных служб.

Автокурьезы

81-летняя пенсионерка доехала из Африки в Лондон на старой "Тойоте"

Дороги

На российских дорогах появятся приподнятые "зебры" (сами дороги - сузят)

"Народные инспекторы" будут снимать нарушения ПДД на смартфоны Госдума планирует запустить проект под названием "Народный инспектор", который позволит рядовому гражданину сообщать в ГИБДД о нарушениях водителей. Для этого планируется разработать специальное приложение для смартфонов, которое позволит "сливать" информацию в автоматическом режиме.
Независимые АЗС признали недолив топлива, но на "замерщиков" подадут в суд Представители двух топливных союзов не только допустили сам факт мухлежа на заправках, но и оправдали недолив бензина на АЗС. Правда, на организацию, которая недавно заявила о проблеме недолива, все равно собираются подавать в суд за клевету.
В Citroen придумали очки против укачивания за 7,5 тысяч рублей Французская компания анонсировала первые "очки от морской болезни", которые получили название Seetroen. Очки способны устранить "конфликт сигналов" в мозгу человека при помощи достаточно простой технологии, существенно повысив комфортабельность дальней поездки на автомобиле.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера