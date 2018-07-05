В России предложили отказаться от использования штрафстоянок

С предложением "похоронить" штрафстоянки на пленарном заседании Госдумы выступил единоросс Сергей Вострецов, который заявил, что они стали рассадником коррупции в правооохранительных органах. Депутат считает, что, в случае нарушения правил парковки или если автомобиль препятствует движению машину достаточно переместить на соседнюю улицу – туда, где стоянка разрешена.

"Штрафстоянки должны уйти в прошлое, их надо запретить, оставить только отстойники для брошенных автомобилей. Если ТС мешает движению, то его нужно передвигать на ближайшее разрешенное место. И взымать штраф за само нарушение и процедуру (передвижения). Предлагаю продумать новую законодательную инициативу и совместно внести. Так мы ликвидируем кормушку", — цитирует депутата агентство Regnum.

О реакции коллег Вострецова на такое достаточно радикальное заявление пока не сообщается.

Между тем, сегодня депутаты отказались отменять оплату принудительной эвакуации автомобилей. Депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев еще в 2016 году предлагали изменить КоАП в той части, которая возлагает оплату услуг эвакуаторщиков на нарушителя. Они как раз указывали на то, что в подавляющем большинстве случаев стоимость этих услуг оказывается в несколько раз выше суммы штрафа.

Однако, законопроект был отклонен по причине того, что депутаты не предложили никаких альтернатив – не уточнили, где именно брать средства на оплату работы эвакуационных служб.