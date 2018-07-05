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© carthrottle.com

5 июля 2018 17:23

Автокурьезы 84

81-летняя пенсионерка доехала из Африки в Лондон на старой "Тойоте"

Джулии Альбе, пенсионерке из Кейптауна, дорого обошелся звонок на радио: опрометчивое заявление в прямом эфире внезапно привело к путешествию через два континента – Африку и Европу. Совокупный возраст Джулии и ее Toyota Corolla по прозвищу "Трейси" превышает 100 лет.

Эмоциональная старушка не смогла удержаться, услышав по радио в своем родном Кейптауне разговор о тратах чиновников на новые автомобили. Дозвонившись в эфир, она заявила, что, несмотря на ее возраст и возраст ее старенькой Toyota Corolla, они обе еще ого-го, и вполне могли бы доехать до Европы. Как потом заявляла сама Джулия, после этих слов она не могла отступить, чтобы не потерять лицо перед друзьями. Кроме того, у пенсионерки незадолго до этого скончался муж, и Джулия решила, что путешествие поможет ей отвлечься.

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В качестве конечной точки маршрута был выбран Лондон, где живет дочь Джулии. "Трейси" перед стартом прошла тщательный техосмотр и получила новые вседорожные шины.

Путешественница рассказывала, что никаких технических проблем с автомобилем она за время пути не испытывала, если не считать небольшого ремонта переднего колеса в Уганде, спровоцировало который состояние дорог. Колесо починил, к слову, механик на бензоколонке.

За время путешествия, дистанция которого составила 12 000 км, Джулия стала знаменитостью, и, по ее словам, ее везде сопровождали новые друзья и добровольные гиды. В итоге в конечной точке маршрута на одометре "Трейси" красовалась цифра в 227 000 миль (более 360 000 км).

Местный дилер Toyota в Лондоне принял японский раритет на очередное техобслуживание, и сейчас Джулия Альба всерьез готовится к очередному путешествию – обратно в Кейптаун.

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