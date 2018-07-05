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© Авто.Вести.Ru, Мария Подорова

5 июля 2018 16:18

Дороги 120

"Народные инспекторы" будут снимать нарушения ПДД на смартфоны

Госдума планирует запустить проект под названием "Народный инспектор", который позволит рядовому гражданину сообщать в ГИБДД о нарушениях водителей. Для этого планируется разработать специальное приложение для смартфонов, которое позволит "сливать" информацию в автоматическом режиме.

Суть проекта, по большому счету, состоит в организации тех активных граждан, которые и сейчас безо всяких приложений отправляют в ГИБДД материалы с зафиксированными нарушениями – фото или видео. Однако, в будущем при условии использования специального приложения у водителей уже не будет шанса отвертеться, а у граждан появится возможность действовать на более законных основаниях.

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Дело в том, что согласно готовящемуся к принятию законопроекту, видео, снятые при помощи приложения "Народный инспектор" будут приравнены к данным, полученным при помощи комплексов автоматической фиксации. Как сообщает "Коммерсант", в отношении таких видео тоже будет действовать "презумпция виновности": водителю придется самому доказывать свою невиновность, если он не согласен с обвинением в правонарушении. Ради этого органы власти должны внести соответствующие изменения в КоАП.

Что касается приложения, которое сможет автоматически отправлять видео в ГИБДД, то на его разработку планируется потратить внушительные средства –  2,7 млрд рублей. Вероятнее всего, выйдет оно в свет не ранее 2019 года: инициаторам проекта необходимо время на принятие законов и ожидание их вступления в силу, проведение тендера и тому подобное.

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Интересно, что, по предварительному плану, фиксировать с помощью "Народного инспектора" можно будет далеко не все нарушения. В соответствующей статье КоАП должен появиться список из 18 правонарушений, данные о которых ГИБДД будет принимать автоматически.

В него включат, как ожидается, проезд на красный свет, непропуск пешеходов, невыполнение требования знаков, неправильная парковка и так далее. Будут ли пользователи "Народного инспектора" получать какие-либо преференции за свою деятельность, пока не известно.

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