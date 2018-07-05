Lada Vesta стала абсолютным бестселлером в России

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам июня 2018 года стала тольяттинская Lada Vesta. Из свежей статистики АЕБ следует, что "Веста" (включая седан, а также версии SW и SW Cross) в минувшем месяце разошлась рекордным за все время продаж тиражом 9 843 автомобиля, показав рост аж на 49% по сравнению с июнем-2017.

Второе место среди бестселлеров занимает еще одна модель "АвтоВАЗа" - более бюджетная Lada Granta, реализация которой составила 9 182 автомобиля (+7%). Наконец, третье место в списке самых продаваемых машин занимает свергнутый с пьедестала бюджетный Kia Rio (включая хэтчбек X-Line), закончивший июнь с цифрой 8 808 проданных экземпляров (+10%).



В топ-10 российского авторынка также входят Hyundai Solaris (6 400 шт.), Hyundai Creta (5 768 шт.), Volkswagen Polo (5 269 шт.), Renault Duster (3 996 шт.), Lada Largus (3 846 шт.), Renault Logan (3 533 шт.) и довольно успешная Toyota Camry нового поколения (3 203 шт.).



Впрочем, по итогам всего I полугодия-2018 лидерство по числу проданных автомобилей в России все равно принадлежит Kia Rio - 51 558 автомобилей. Отечественная Lada Vesta показывает отличную динамику, но пока немного отстает - 49 635 машин. Впрочем, если текущая ситуация сохранится, то через пару месяцев может пройти смена лидера и в "абсолютном зачете".



Ниже приведена статистика топ-25: