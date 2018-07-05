В России выросли продажи легковых автомобилей (не помешал даже футбол)

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса подвели итоги продаж на российском авторынке в июне 2018 года и суммарно за первые 6 месяцев. Согласно официальным данным АЕБ, по итогам июня продажи новых легковушек (включая легкий коммерческий класс) выросли 10,8% по сравнению с прошлым годом и составили 156 351 автомобиль. Всего за I полугодие-2018 было реализовано 849 221 машин - это на 18,2% больше, нежели годом ранее.

"Темп восстановления рынка в июне чуть замедлился по сравнению с тем, что мы видели до этого в текущем году. Тем не менее, почти 11%-ное улучшение по отношению к июню прошлого года – это очень приличный результат, особенно в свете проходящего в России Чемпионата мира по футболу. Кроме того, из-за активных продаж в предыдущие месяцы складские запасы существенно снизились во всей индустрии, что, хотя и временно, сказалось на росте продаж. В целом первая половина 2018 года была успешной для российского автомобильного рынка, и имеются все причины верить, что позитивное развитие продолжится в ближайшие месяцы", - резюмировал Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

Самыми продаваемыми в России по итогам июня 2018 года остались автомобили тольяттинской марки Lada: 31 404 реализованных экземпляра всех моделей и рост +15%. Второе место по объему продаж занимает Kia с показателем 19 861 автомобилей (+19%), а третье место - за маркой Hyundai, которой удалось продать 16 422 своих машин (+12%).

В десятку самых популярных автобрендов в РФ по итогам мае также вошли Renault, Toyota, Volkswagen, Toyota, Nissan, Skoda, легкие коммерческие машины ГАЗ и марка Ford. Почти двукратный рост продаж все так же отмечен у Mitsubishi (+92%), что связано с расширением линейки локализованных и более доступных моделей. Аномальный показатель +1226% показала Honda, которая делает "кассу" за счет старого поколения кроссовера CR-V, которое продается параллельно с новым и по более адекватной цене.

Полная статистика продаж на российском автомобильном рынке приведена в таблице ниже.