В Citroen придумали очки против укачивания за 7,5 тысяч рублей

Производитель утверждает, что в Европе число людей, хронически страдающих от укачивания в поездках, превышает 30 млн – им в первую очередь и предназначена новинка под названием Seetroen. Работают такие очки по так называемой технологии boarding ring, изначально придуманной для моряков.

Очки имеют круглую оправу, внутри которой находится цветная жидкость. Она способна перемещаться в двух плоскостях - вправо-влево и вперед-назад, сохраняя при этом ясно видимую периферийным зрением линию, строго параллельную линии горизонта. Эта линия и призвана устранить "конфликт сигналов", который образует в мозгу человека противоречивая информация от разных органов чувств.

Если надеть очки при первых признаках укачивания, через несколько минут они синхронизируют сигналы от вестибулярного аппарата с сигналами от глаз, сфокусированных на неподвижном предмете. Соответственно, человек в этих очках сможет спокойно читать или пользоваться гаджетами в поездке, не боясь "морской болезни".

Разработчики особо отмечают, что очки Seetroen получили особый дизайн, полностью выдержанный в фирменном стиле французской марки. Девайс уже можно приобрести в интернет-магазине марки по цене 99 евро (чуть менее 7 500 рублей).