Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)

Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)
505089
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
354952
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
216797
© Citroen

5 июля 2018 13:22

Дороги 124

В Citroen придумали очки против укачивания за 7,5 тысяч рублей

Французская компания анонсировала первые "очки от морской болезни", которые получили название Seetroen. Очки способны устранить "конфликт сигналов" в мозгу человека при помощи достаточно простой технологии, существенно повысив комфортабельность дальней поездки на автомобиле.

Производитель утверждает, что в Европе число людей, хронически страдающих от укачивания в поездках, превышает 30 млн – им в первую очередь и предназначена новинка под названием Seetroen. Работают такие очки по так называемой технологии boarding ring, изначально придуманной для моряков.

В России будут выпускать новые минивэны "ВИП" и "Лаунж"

Очки имеют круглую оправу, внутри которой находится цветная жидкость. Она способна перемещаться в двух плоскостях - вправо-влево и вперед-назад, сохраняя при этом ясно видимую периферийным зрением линию, строго параллельную линии горизонта. Эта линия и призвана устранить "конфликт сигналов", который образует в мозгу человека противоречивая информация от разных органов чувств.

Если надеть очки при первых признаках укачивания, через несколько минут они синхронизируют сигналы от вестибулярного аппарата с сигналами от глаз, сфокусированных на неподвижном предмете. Соответственно, человек в этих очках сможет спокойно читать или пользоваться гаджетами в поездке, не боясь "морской болезни".

 

Разработчики особо отмечают, что очки Seetroen получили особый дизайн, полностью выдержанный в фирменном стиле французской марки. Девайс уже можно приобрести в интернет-магазине марки по цене 99 евро (чуть менее 7 500 рублей).

Новинки

Культовый Jeep Wrangler приедет в Европу с маленьким дизелем

Аналитика

В России выросли продажи легковых автомобилей (не помешал даже футбол)

Независимые АЗС признали недолив топлива, но на "замерщиков" подадут в суд Представители двух топливных союзов не только допустили сам факт мухлежа на заправках, но и оправдали недолив бензина на АЗС. Правда, на организацию, которая недавно заявила о проблеме недолива, все равно собираются подавать в суд за клевету.
Автовладелица из Воронежа отсудила 11 млн рублей за бракованный BMW Один из официальных дилеров баварского концерна будет расплачиваться за неудачный ремонт бракованного BMW Z4, который проводился на сервисной станции другого официального дилера. По решению Верховного суда недовольный клиент получит более 11 млн рублей – в три раза больше цены машины.
В электронных ПТС появятся данные об отзывах на ремонт Новые электронные ПТС позволят получать гораздо больше полезной информации об автомобилях, нежели традиционный бумажный аналог. В частности, туда будут заносить сведения об отзывных кампаниях, которые затрагивают конкретную машину.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера