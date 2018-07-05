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© Jeep

5 июля 2018 12:20

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Культовый Jeep Wrangler приедет в Европу с маленьким дизелем

Компания Jeep поделилась спецификациями внедорожника Wrangler нового поколения, с которыми тот начнет атаку на европейский рынок. Шаг производитель предпринял несколько неожиданный, но на ситуацию на российском рынке он, скорее всего, не повлияет.

Европейские продажи Jeep Wrangler начнутся, несмотря на негативный имидж дизельных моторов в Старом свете, именно с версии с мотором на тяжелом топливе. Такой "Рэнглер" получит четырехцилиндровый дизель MultiJet II Turbo объемом 2,2 л, способный развивать 200 л.с. и 450 Нм крутящего момента. У пятидверного внедорожника с таким мотором на разгон до 100 км/ч будет уходить примерно 10 секунд.

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Базовое исполнение Jeep Wrangler в Европе получит шестиступенчатую механическую коробку, а 8-диапазонный автомат предложат в качестве опции.

Опциональными будут и блокировки дифференциалов, хотя система полного привода должна войти в стандартную комплектацию.

Позже европейский Wrangler планируется начать предлагать и с бензиновым мотором – также четырехцилиндровым. Это будет первая попытка Jeep вывести на европейский рынок турбированный Wrangler: 2-литровый двигатель сможет развивать 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В паре с этим мотором производитель предложит исключительно АКПП.

Что касается российского исполнения внедорожника, то пока ему обещаны только бензиновые моторы, включая вышеупомянутый турбомотор. Топовую версию Jeep Wrangler в нашей стране планируется оснащать бензиновым V6 объемом 3,6 л и мощностью 284 л.с. Не исключено, что продажи Wrangler нового поколения в России начнутся уже этим летом.

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