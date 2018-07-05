Культовый Jeep Wrangler приедет в Европу с маленьким дизелем

Европейские продажи Jeep Wrangler начнутся, несмотря на негативный имидж дизельных моторов в Старом свете, именно с версии с мотором на тяжелом топливе. Такой "Рэнглер" получит четырехцилиндровый дизель MultiJet II Turbo объемом 2,2 л, способный развивать 200 л.с. и 450 Нм крутящего момента. У пятидверного внедорожника с таким мотором на разгон до 100 км/ч будет уходить примерно 10 секунд.

Базовое исполнение Jeep Wrangler в Европе получит шестиступенчатую механическую коробку, а 8-диапазонный автомат предложат в качестве опции.

Опциональными будут и блокировки дифференциалов, хотя система полного привода должна войти в стандартную комплектацию.

Позже европейский Wrangler планируется начать предлагать и с бензиновым мотором – также четырехцилиндровым. Это будет первая попытка Jeep вывести на европейский рынок турбированный Wrangler: 2-литровый двигатель сможет развивать 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В паре с этим мотором производитель предложит исключительно АКПП.

Что касается российского исполнения внедорожника, то пока ему обещаны только бензиновые моторы, включая вышеупомянутый турбомотор. Топовую версию Jeep Wrangler в нашей стране планируется оснащать бензиновым V6 объемом 3,6 л и мощностью 284 л.с. Не исключено, что продажи Wrangler нового поколения в России начнутся уже этим летом.