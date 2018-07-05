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© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

5 июля 2018 11:15

Дороги 700

Независимые АЗС признали недолив топлива, но на "замерщиков" подадут в суд

Представители двух топливных союзов не только допустили сам факт мухлежа на заправках, но и оправдали недолив бензина на АЗС. Правда, на организацию, которая недавно заявила о проблеме недолива, все равно собираются подавать в суд за клевету.

Буквально на днях Федерация автовладельцев России (ФАР) заявила, что сразу на 76% проверенных этой организацией АЗС автомобилистов обманывали. В ответ на это вице-президент "Независимого топливного союза" Дмитрий Гусев признал, что на заправочных станциях могут недоливать топливо ради повышения рентабельности, передает "РБК". 

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"Данная проблема существует. Используются различные методы повышения рентабельности бизнеса. Ведь многие прекрасно знают, что на рынке, несмотря на низкие цены, вас могут обвесить. Мы не скрываем проблему", - пояснил функционер, подчеркивая при этом, что проблему может решить не только контроль заправок, но и более низкие цены на топливо.

Вице-президент Российского топливного союза Григорий Сергиенко оправдывает недолив топлива тем, что независимые АЗС с нынешними ценами на бензин вынуждены работать себе в убыток.

"Проверки качества и количества топлива, которое заливают в бак на АЗС, - прерогатива госорганов. Методы работы ФАР у нас не вызывают особого доверия. С другой стороны, мы признаем, что такое явление, как недолив топлива на заправках, возможно. Возникла ситуация, когда продавец топлива должен субсидировать продажу клиенту каждого литра бензина. Еще в начале июня мы имели убыток 2-3 рублей с литра; сейчас, после того как оптовые цены пошли вниз, мы вновь имеем положительную маржу. Однако подобных предпринимателей по-человечески можно понять: если их вынуждают работать без прибыли, то они продают меньше топлива за ту же цену", - объясняет Сергиенко.

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Интересно, президент того же "Независимого топливного союза" ПавелБбнов прошелся по исследованию о массовом недоливе на АЗС более жестко, чем его коллега. Как сообщает "ТАСС", организация может подать иск в суд на ФАР, поскольку сведения, приведенные в исследовании, якобы не соответствуют действительности.

"Мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации", - сказал Баженов. В союзе критикуют методику ФАР по определению недолива на АЗС замерами в топливном баке автомобиля, а не специальном мерном устройстве.

"Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%. Есть утвержденная методика проверки Росстандарта и надо осуществлять любые измерения профильными специалистами в соответствии с этими требованиями, а не дилетантами по "доморощенной" методологии", - считает глава союза.

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