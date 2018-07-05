Независимые АЗС признали недолив топлива, но на "замерщиков" подадут в суд

Буквально на днях Федерация автовладельцев России (ФАР) заявила, что сразу на 76% проверенных этой организацией АЗС автомобилистов обманывали. В ответ на это вице-президент "Независимого топливного союза" Дмитрий Гусев признал, что на заправочных станциях могут недоливать топливо ради повышения рентабельности, передает "РБК".

"Данная проблема существует. Используются различные методы повышения рентабельности бизнеса. Ведь многие прекрасно знают, что на рынке, несмотря на низкие цены, вас могут обвесить. Мы не скрываем проблему", - пояснил функционер, подчеркивая при этом, что проблему может решить не только контроль заправок, но и более низкие цены на топливо.



Вице-президент Российского топливного союза Григорий Сергиенко оправдывает недолив топлива тем, что независимые АЗС с нынешними ценами на бензин вынуждены работать себе в убыток.



"Проверки качества и количества топлива, которое заливают в бак на АЗС, - прерогатива госорганов. Методы работы ФАР у нас не вызывают особого доверия. С другой стороны, мы признаем, что такое явление, как недолив топлива на заправках, возможно. Возникла ситуация, когда продавец топлива должен субсидировать продажу клиенту каждого литра бензина. Еще в начале июня мы имели убыток 2-3 рублей с литра; сейчас, после того как оптовые цены пошли вниз, мы вновь имеем положительную маржу. Однако подобных предпринимателей по-человечески можно понять: если их вынуждают работать без прибыли, то они продают меньше топлива за ту же цену", - объясняет Сергиенко.

Интересно, президент того же "Независимого топливного союза" ПавелБбнов прошелся по исследованию о массовом недоливе на АЗС более жестко, чем его коллега. Как сообщает "ТАСС", организация может подать иск в суд на ФАР, поскольку сведения, приведенные в исследовании, якобы не соответствуют действительности.



"Мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации", - сказал Баженов. В союзе критикуют методику ФАР по определению недолива на АЗС замерами в топливном баке автомобиля, а не специальном мерном устройстве.

"Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%. Есть утвержденная методика проверки Росстандарта и надо осуществлять любые измерения профильными специалистами в соответствии с этими требованиями, а не дилетантами по "доморощенной" методологии", - считает глава союза.