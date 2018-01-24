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© Fiat
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Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет (и его можно купить!)

Плодом совместных усилий ателье Garage Italia и фирмы Pininfarina стала самая необычная модификация "чинквеченто". Элегантный пляжный не то родстер, не то пикап выпущен к юбилею оригинальной версии 1958 года. Что особенно удивительно - он пойдет в серию.

Открытая версия для пляжного отдыха у Fiat 500 появилась ровно 60 лет назад - в 1958 году. Продавалась она под именем Fiat 500 Jolly, но в народе заслужила прозвище Spiaggina, что и означает "пляжный". Именно под этим именем – Fiat 500 Spiaggina – и представили на этой неделе результат творческой коллаборации два именитых итальянских ателье Garage Italia и Pininfarina, причем при поддержке самого "Фиата".

Построен пикап на базе кабриолета Fiat 500C. Однако, новинку лишили целого ряда компонентов. Например, у Spiaggina полностью отсутствует крыша, а за сиденьями появилась мощная дуга безопасности. Дизайнеры придумали также обрезанное лобовое стекло, больше похожее на обтекатель.

 

Избавили 500 Spiaggina и от задних сидений. Вместо них у автомобильчика появился небольшой грузовой отсек, который изнутри пробковым деревом и снабжен встроенным душем – с его помощью, по замыслу дизайнеров, можно будет смывать песок с ног или обуви. Наконец, два раздельных передних кресла заменили на сплошной диван и придумали для Spiaggina особое цветовую комбинацию Sky Blue и Pearl White, а также и уникальные колесные диски в ретро-стиле.

 

Интересно, что Garage Italia готова взяться за мелкосерийное производство таких кабриолетов – причем, заказать постройку автомобиля можно будет через официального дилера Fiat. Правда, в какую сумму обойдется 500 Spiaggina, не уточняется, зато уже известно, что оснастить пикап можно будет любым мотором из доступных для Fiat 500 (1,2 л на 69 л.с. и 0,9 л турбо TwinAir на 85 л.с.).

 

Сама же компания Fiat тоже построила машинку, посвященную юбилею Spiaggina – но она представляет собой стандартный псевдо-кабриолет Fiat 500С со сдвижной секцией крыши, который получил ряд внешних и интерьерных доработок.

 

Выпускать Fiat 500 Spiaggina'58 планируется с теми же особыми колесными дисками, что и у мелкотиражного аналога от Garage Italia и Pininfarina, цветом кузова Volare Blue, крышей цвета слоновой кости, винтажными логотипами и шильдиками, а также особой отделкой интерьера.

 

Эта версия появится на рынке в весьма богатой комплектации и будет выпущена ограниченным тиражом - 1 958 экземпляров.

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